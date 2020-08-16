Гороскоп от Тамары Глоба на вторую половину 2020 года: кому стоит переехать в другой город, а кому забыться в труде

Две тысячи двадцатый уже показал всем нам, кто в доме хозяин. Белая стальная крыса оказалась похожей на танк, который с грохотом прокатился по всей планете и, кажется, замедлять свой ход не собирается. А это еще только полгода прошло. Чего еще ждать и на что рассчитывать? Гороскоп на второе полугодие предлагает takprosto.cc.
Крыса и суматоха — это одно и то же. Всякие скандалы, заговоры, тайны — все это прет наружу, когда рядом с тобой представитель этого знака. Ты ничего не понимаешь, тебя охватывает беспокойство, вот-вот что-то произойдет. И правда, напряжение присутствует. Крысы любят манипулировать и подчинять, достигать своих целей хитростью, но и трудоспособности им не занимать.
Собственно, как говорит Тамара Глоба, и весь год такой — суетливый, неспокойный и, как резонно может показаться, бесполезный. У нас еще полгода этой вакханалии, надо потерпеть, а это всегда удается легче, когда хоть немного знаешь, чего ожидать.
Овен
Ему на роду написано много трудиться и оставшиеся полгода передышки не сулят. Впрочем, отдача в виде всяких материальных благ и бонусов прилагается, так что смысл в этом извечном пыхтении есть. Не стоит хвататься за всё сразу. Есть план — следуй ему, и не надо вот этих вот подвигов. Силенок может не хватить. До Нового Года дотянуть, а там уже полегче будет. Кстати, одинокие Овны рискуют схватить стрелу Амура под ребро. На всякий случай учти.
Телец
А вот эти ребята могут расслабиться. Последующие полгода для Тельцов обещают быть похожими на Багамы: их ждут забавы и расслабуха. А если серьезно, то это время стоит посвятить новым знаниям, впечатлениям. На пути может ожидать какое-то судьбоносное знакомство. Чтобы это не стало неожиданностью, нужно всегда ухоженно выглядеть, так что марш в спортзалы и салоны красоты.
Близнецы
Близнецы стабильны. Много работать, адекватно отдыхать, с намеченного пути не сворачивать. Все, что будут предлагать, брать, на все знаки судьбы отвечать утвердительно. В общем, если не будешь сидеть сложа руки, обязательно воздастся. В семье гармония и уют, в голове аккуратно сложенные мысли. Честно говоря, даже немного завидно. Стабильность любят все.
Рак
Раку пора перестать сидеть на месте и что-то в своей жизни наконец-то изменить. Зона комфорта не отпускает, это понятно, и тут нужно задать самому себе вопрос — а заходил ли ты в оную на самом деле? То-то же. Учиться, преодолевать, тренировать свой дух. Легко не будет. Рассчитывать, что как-нибудь отсидишься в норе, не стоит. Используй это переломное время, чтобы подпрыгнуть повыше и схватить удачу за жабры. Или что там у нее.
Лев
Львы сильные, им всё нипочем, но всякие непредвиденные перемены могут их ошарашить. Негодование по поводу «кто посмел?» сменяется пониманием, что нужно что-то делать. Уважаемые Львы! Отличные полгода, чтобы научиться принимать, прощать и подстраиваться. Если не хочешь сидеть в заднице, принимай новую реальность, останешься на плаву. Сюрпризы, кстати, бывают и приятными, а там уже и полегче будет.
Дева
Дева, наверное, еще никогда не бывала настолько предоставлена сама себе. И вот, дорогая Дева, всё, что у тебя сейчас есть — твоя собственная заслуга. Как никогда актуально. Только полный анализ всех своих действий, планирование каждого шага и контроль импульсов, которые тебе свойственны. И можешь спокойно наслаждаться жизнью.
Весы
Равновесия не жди. Твои чаши будет крутить то вверх, то вниз. Это для тебя безусловный стресс, но держи себя в руках. Некоторые астрологи поговаривают, что может быть какое-то импульсивное решение типа бросить все к котам собачьим и переселиться на другую планету. В реальности просто переехать в другой город или даже страну. Может повлиять другой человек, которого Весы очень любят. Мы ни на чём не настаиваем, сами слушайте свое сердце.
Скорпион
Скорпионам крыса 2020 обещает глобальные перемены. Сопротивляться не стоит, это поможет сохранить силы, а у этих ребят их сейчас не так уж и много. Лучшая тактика — плыть по течению, и Скорпионы отлично это умеют. Возможно знакомство, которое полностью изменит расклад. Еще раз говорим тебе — не сопротивляйся, иначе жизнь ударит. Будет больно. Просто доверься своим чувствам и позволь им лететь.
Стрелец
Счастливчики. Это про Стрельцов, потому что крыса им благоволит. Можно заниматься всем самым интересным и опасным, раскручивать любые авантюры и заводить любовные романы. Словом, обещаны всякие бонусы и приятности. Жизнь направит, провидение убережет. Что тут еще скажешь? Вперед и с песней, к новым свершениям!
Козерог
Многое зависит от того, как Козероги себя поставят. Год сложный, прямая противоположность Стрельцам. Только упорный труд и взвешенные решения помогут остаться на плаву. В этом году Козероги рискуют потерять всё, но есть шанс сорвать куш. Только твой темперамент и вера в себя, в свои силы, дадут возможность дышать полной грудью и наслаждаться процессом.
Водолей
Водолей настолько задолбался в году прошлом, что в этом ему просто всё будет как об стену горох. Любые трудности будут выглядеть как утренний туман, мгновенно исчезающий на солнце. Хороший период, чтобы сменить работу и заняться тем, что нравится. Несмотря на всякие подвохи, крыса обещает помочь. Возможны судьбоносные встречи.
Рыбы
Чувствительные рыбки рискуют оставшиеся полгода провести интересно, в приключениях, творчески. Это время, когда можно позволить себе немного расслабиться и даже немножко «погрешить». В хорошем смысле этого слова. В общем, можешь позволить себе всё, что хочешь. Единственное, что нужно, — играть по правилам и вести себя честно. И тогда ух как круто будет!