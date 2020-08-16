Гороскоп от Тамары Глоба на вторую половину 2020 года: кому стоит переехать в другой город, а кому забыться в труде

Крыса и суматоха — это одно и то же. Всякие скандалы, заговоры, тайны — все это прет наружу, когда рядом с тобой представитель этого знака. Ты ничего не понимаешь, тебя охватывает беспокойство, вот-вот что-то произойдет. И правда, напряжение присутствует. Крысы любят манипулировать и подчинять, достигать своих целей хитростью, но и трудоспособности им не занимать.

Собственно, как говорит Тамара Глоба, и весь год такой — суетливый, неспокойный и, как резонно может показаться, бесполезный. У нас еще полгода этой вакханалии, надо потерпеть, а это всегда удается легче, когда хоть немного знаешь, чего ожидать.

Овен

Ему на роду написано много трудиться и оставшиеся полгода передышки не сулят. Впрочем, отдача в виде всяких материальных благ и бонусов прилагается, так что смысл в этом извечном пыхтении есть. Не стоит хвататься за всё сразу. Есть план — следуй ему, и не надо вот этих вот подвигов. Силенок может не хватить. До Нового Года дотянуть, а там уже полегче будет. Кстати, одинокие Овны рискуют схватить стрелу Амура под ребро. На всякий случай учти.

Телец

А вот эти ребята могут расслабиться. Последующие полгода для Тельцов обещают быть похожими на Багамы: их ждут забавы и расслабуха. А если серьезно, то это время стоит посвятить новым знаниям, впечатлениям. На пути может ожидать какое-то судьбоносное знакомство. Чтобы это не стало неожиданностью, нужно всегда ухоженно выглядеть, так что марш в спортзалы и салоны красоты.

Близнецы

Близнецы стабильны. Много работать, адекватно отдыхать, с намеченного пути не сворачивать. Все, что будут предлагать, брать, на все знаки судьбы отвечать утвердительно. В общем, если не будешь сидеть сложа руки, обязательно воздастся. В семье гармония и уют, в голове аккуратно сложенные мысли. Честно говоря, даже немного завидно. Стабильность любят все.

Рак

Раку пора перестать сидеть на месте и что-то в своей жизни наконец-то изменить. Зона комфорта не отпускает, это понятно, и тут нужно задать самому себе вопрос — а заходил ли ты в оную на самом деле? То-то же. Учиться, преодолевать, тренировать свой дух. Легко не будет. Рассчитывать, что как-нибудь отсидишься в норе, не стоит. Используй это переломное время, чтобы подпрыгнуть повыше и схватить удачу за жабры. Или что там у нее.

Лев

Львы сильные, им всё нипочем, но всякие непредвиденные перемены могут их ошарашить. Негодование по поводу «кто посмел?» сменяется пониманием, что нужно что-то делать. Уважаемые Львы! Отличные полгода, чтобы научиться принимать, прощать и подстраиваться. Если не хочешь сидеть в заднице, принимай новую реальность, останешься на плаву. Сюрпризы, кстати, бывают и приятными, а там уже и полегче будет.

Дева