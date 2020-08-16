«До самой смерти винила Пугачеву»: друг Легкоступовой раскрыл тайну исчезновения певицы со сцены

На этой неделе в результате трагического инцидента умерла певица, исполнительница хита «Ягода малина», Валентина Легоступова.

О том, как некогда популярная исполнительница жила в последние годы и почему она практически не выступала, рассказал ее друг. По словам эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна, до самой смерти в разрушенной карьере Легкоступова упрекала другую звезду - Примадонну Аллу Пугачеву. "Валечка была таким солнечным человеком. Ужасно несправедливо то, что она ушла из жизни так рано, так внезапно. Она ведь только месяц назад снова обрела счастье. Вышла замуж, обвенчалась. Она так долго ждала, когда ее Юра вернется из турецкого карантина. И вот после двухнедельной самоизоляции в начале июля они воссоединились и больше не хотели терять времени", - цитирует Манукяна портал Sobesednik.ru.

По словам приятеля певицы, он не верит в виновность в смерти певицы ее супруга. "Судя по их соцсетям, уже все время были вместе. Я не верю ни в какие рассказы о том, что это могла быть насильственная смерть. Не сомневаюсь в том, что это был какой-то дикий несчастный случай. Да и следствие, насколько я понимаю, придерживается такой же версии", - считает чиновник.

Манукян заявил, что версия "про алкоголь у меня в голове не укладывается". "Помню, мы однажды с ней сидели в летнем кафе в Феодосии, и Валя мне сказала, что не пьет. Она предпочитала пить кока-колу. У меня не было ни единого повода в этом усомниться за те годы, что я ее знал", - поясняет он.

Известно, что пик популярности Валентины Легкоступовой пришелся на конец 1980-х годов, когда певца выходила на сцену по 120 раз в месяц. Но потом внезапно пропала с телеэкранов, а песни исчезли с радийных ротаций.

По словам Вадима, утрата популярности отложила отпечаток на дальнейшую жизнь певицы. Легкоступова до последнего дня не могла забыть человека, которого считала виновником своей загубленной карьеры. "Познакомились мы с ней в соцсетях в начале 2017 года на волне моей истории с "розовыми тапочками" Пугачевой... Ну, а лично мы с Валей встретились как раз в Феодосии летом 2018 года. Я тогда у нее интервью брал. Мы стали чаще общаться в мессенджере. Спустя некоторое время, когда у нас зашел разговор о моих друзьях, она спросила: "Надеюсь, что я же теперь тоже являюсь твоим другом?" Я подтвердил, потому что дружить с Валечкой было счастьем", - рассказал он историю знакомства с певицей.

Манукян пояснил, что "Валя ведь была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но не называя фамилии". "Хотя все мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила — об Алле Пугачевой. Кстати, Валечка была уверена, что аналогичные признания Михаила Муромова и Лики Стар в отношении Пугачевой ничего не принесут, и считала это пустой тратой времени, которое лично она хотела тратить на приятные ей вещи. Ей больше импонировала позиция Игоря Наджиева, который этот сор из избы выносить не хотел. Но Валя сильно переживала, когда отменялись ее концерты". - рассказал друг певицы.

Манукян отметил, что Легкоступова почему-то почти не рассказывала ему о своем муже Юрии. "Мы с ней говорили, конечно, и про ее парусный спорт, и яхты, о том, что ей приносило удовольствие и делало ее счастливой, — вспоминает друг артистки.

Он отметил, что про своего мужа артистка ни разу не упоминала в этих беседах. "А вот про Юру она мне ни разу не говорила. Наверное, потому что счастье любит тишину. В ее соцсетях появилось несколько постов в июле про их свадьбу и венчание. Но гораздо больше фотографий этого события уже позднее я нашел у Фирсова. У него вся стена в совместных фотографиях с Валей", - пояснил Манукян.