«Такого ужаса я не видел нигде»: пострадавшие участники акций протеста в Белоруссии рассказывают о зверствах ОМОНа

Одним из пострадавших в Белоруссии стал российский блогер с 2,14 миллионами подписчиков на YouTube.
В Сети появляются новые свидетельства жестокого обращения бойцов ОМОНа с протестующими в Белоруссии.
Некоторые пострадавшие от действий силовиков до сих пор находятся в реанимации, многие уже выписались, но нуждаются в длительном лечении и реабилитации.
Своими историями участия в мирных акциях протеста и расплате за это с изданием Tyt.by поделились некоторые пострадавшие.
Так, 20-летний Алексей Курачев сообщил, что его избили ОМОНовцы в ночь на 13 августа, когда он мирно шел с людьми и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь». Парень пытался спрятаться во дворе, но был задержан. Ему связали руки и «прописали по лицу с ноги», а также ударили дубинкой и отвели в автозак, где его «примерно час» избивали «восемь или десять человек».
По словам 34-летнего Максима Сальникова, он шел в магазин за сигаретами на проспекте Рокоссовского, когда на него из-за кустов «вылетел» ОМОН и уложил на асфальт. Мужчину избили и залили газом, после чего закинули в машину и продолжили избиение. Пострадавший заявил, что избиение длилось около трех минут, ему наносили удары по печени. Он смог самостоятельно вернуться домой и вызвать скорую.
В итоге Сальников получил сочетанную травму, закрытую легкую ЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб затылка и грудной клетки, а также разрыв 3-го и 4-го сегментов печени.
21-летний Александр Альховский был задержан в ночь на 12 августа, когда шел во двор с улицы Максима Горецкого, где собирались люди. Силовики повалили его на землю, после чего начали бить дубинкой и пинать ногами. Затем его посадили в автозак и «катали около часа-двух», а затем привезли в какое-то здание и пропустили «по коридору», избив ногами и дубинками. Ему угрожали смертельной расправой и запрещали кому-либо звонить.
19-летняя Мария Зайцева сообщила, что получила ранение, предположительно, из-за осколков светошумовой гранаты. Также в ее теле нашли пару резиновых пуль. Девушку оглушило, и она ничего не видела и не слышала, потом ей вызывали скорую и доставили в больницу.
32-летний Алексей Пашковский отметил, что ехал с друзьями на Пушкинскую для возложения цветов. Они доехали до проспекта Независимости и хотели развернуться, но машину остановили сотрудники ГАИ. Правоохранители попросили документы и проверили багажник. Спустя несколько минут к ним подъехал тонированный Ford, вышедшие из него люди потребовали выйти из машины без объяснения причин. Пашковского повалили на колени и начали избивать дубинками, руками и ногами. У него забрали телефон и стали спрашивать пароли. Задержанных отвезли в Ленинское РУВД, выстроили на заднем дворе вдоль стены, где несколько человек избивали людей.
В результате Пашковский получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, гематому в области затылка, у него также открылось носовое кровотечение.
24-летний Кирилл Пискарев был задержан 10 августа. Он рассказал, что к нему также подъехал тонированный Ford без опознавательных знаков, откуда выбежали несколько человек. По словам пострадавшего, он пытался убежать, но кто-то его сбил. Ему вывернули плечо и несколько раз ударили дубинками по голове и телу, а также применили электрошокер. Молодой человек потерял сознание, после чего его завели в автозак где избивали «25-40 минут».
В РУВД его заставили прислониться к стене и поднять обе руки, но парень не мог сделать это, так как одна рука повисла. За это Пискарева дважды ударили по плечу и ногам, он снова начал терять сознание. Его отправили в изолятор, где он пробыл три часа без медпомощи. Парень подчеркнул, что задержанных подвешивали на наручники и били по разным частям тела, а после выключения света его уложили, но он истекал кровью, и один из сотрудников вызвал скорую помощь, которая забрала его в больницу. Пискарев получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и закрытый вывих плечевой кости.
О своих злоключениях в Белоруссии рассказал и российский блогер, ведущий канал на YouTube The Люди, подписчиками которого являются 2,14 миллиона человек.
«Люди, вы давно просили, чтобы я поехал в Беларусь. Я и сам хотел этого. И вот я в ней. Такого ужаса я не видел ни в Венесуэле, ни в Северной Корее. Я поехал в Минск сразу после первых дней протестов и в итоге провел двое суток в изоляторе на Окрестина», - пишет он.
На текущий момент видео собрало более миллиона просмотров.