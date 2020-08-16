«Такого ужаса я не видел нигде»: пострадавшие участники акций протеста в Белоруссии рассказывают о зверствах ОМОНа

В Сети появляются новые свидетельства жестокого обращения бойцов ОМОНа с протестующими в Белоруссии.

Некоторые пострадавшие от действий силовиков до сих пор находятся в реанимации, многие уже выписались, но нуждаются в длительном лечении и реабилитации.

Своими историями участия в мирных акциях протеста и расплате за это с изданием Tyt.by поделились некоторые пострадавшие.

Так, 20-летний Алексей Курачев сообщил, что его избили ОМОНовцы в ночь на 13 августа, когда он мирно шел с людьми и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь». Парень пытался спрятаться во дворе, но был задержан. Ему связали руки и «прописали по лицу с ноги», а также ударили дубинкой и отвели в автозак, где его «примерно час» избивали «восемь или десять человек».

Также силовики прочитали его сообщения в телефоне и требовали раскрыть «координатора», а когда молодой человек потерял сознание, то его положили на асфальт и облили водой, после чего вызвали скорую. В карете он снова потерял сознание и очнулся уже в больнице. В результате Курачев получил закрытую легкую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб в области правой скулы, правого и левого бедер, а также левой ягодицы и травматический шок второй степени.

По словам 34-летнего Максима Сальникова, он шел в магазин за сигаретами на проспекте Рокоссовского, когда на него из-за кустов «вылетел» ОМОН и уложил на асфальт. Мужчину избили и залили газом, после чего закинули в машину и продолжили избиение. Пострадавший заявил, что избиение длилось около трех минут, ему наносили удары по печени. Он смог самостоятельно вернуться домой и вызвать скорую.

В итоге Сальников получил сочетанную травму, закрытую легкую ЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб затылка и грудной клетки, а также разрыв 3-го и 4-го сегментов печени.

21-летний Александр Альховский был задержан в ночь на 12 августа, когда шел во двор с улицы Максима Горецкого, где собирались люди. Силовики повалили его на землю, после чего начали бить дубинкой и пинать ногами. Затем его посадили в автозак и «катали около часа-двух», а затем привезли в какое-то здание и пропустили «по коридору», избив ногами и дубинками. Ему угрожали смертельной расправой и запрещали кому-либо звонить.

Спустя сутки пострадавшего его отвезли в суд, после чего вывезли оттуда по состоянию здоровья в больницу. Молодой человек получил закрытую сочетанную ЧМТ, сотрясение мозга, подкожную эмфизему шеи, множественные ушибы головы, ссадины на туловище и левой конечности.