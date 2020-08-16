Развеян миф о вреде сухого вина

Врач объяснил, что слова о том, что продукты и напитки агрессивно воздействуют на желудок, ошибочны. Так как еда и напитки лишь ослабляют кислотность. «Это непреложный факт. И его нужно вспоминать каждый раз, когда вы будете заранее морщиться при виде бокала с сухим вином», — отметил он.