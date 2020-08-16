Вс, 16.08.2020
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Развеян миф о вреде сухого вина

Белое вино. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Доктор медицинских наук и гастроэнтеролог Алексей Буеверов развеял распространенный миф о том, что сухое вино вредит желудку. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».

Врач объяснил, что слова о том, что продукты и напитки агрессивно воздействуют на желудок, ошибочны. Так как еда и напитки лишь ослабляют кислотность. «Это непреложный факт. И его нужно вспоминать каждый раз, когда вы будете заранее морщиться при виде бокала с сухим вином»,отметил он.

Изжога происходит из-за заброса кислоты в пищевод, где среда близка к нейтральной. «Согласно современным данным, в развитии язвенной болезни роль кислой пищи несущественна», — уточнил Буеверов.

Более того кислотность в сухом вине в десять раз ниже, чем в газированных напитках, где ее маскируют большим количеством сахара. Иными словами, пейти белое вино, но в меру!

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