Слишком откровенное фото Баскова с отдыха произвело фурор в Сети

Российский эстрадный певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram откровенную фотографию, сделанную во время отдыха на острове Сардиния в Италии. Несмотря на то, что на снимке видны только ноги звезды в просторных купальных шортах, поклонники заметили, что их кумир сбросил несколько килограммов.
«Я в раю», — лаконично описал отпуск Басков.
В комментариях подписчики стали наперебой указывать артисту на то, что он постройнел, причем, по мнению некоторых, это произошло достаточно быстро. «А где пузо?»; «Какой-то худенький и бледненький!»; «Как похудел!»; «Нужно ножки подкачать», — написали они в комментариях.
Впрочем, не все сообщения под постом касались фигуры и внешности Баскова. Многим не понравилось, что в условиях пандемии артист выбрал заграничный курорт. «А мы вас ждали в Туапсе», — иронично написал один из подписчиков.