Слишком откровенное фото Баскова с отдыха произвело фурор в Сети

Российский эстрадный певец Николай Басков опубликовал на своей странице в Instagram откровенную фотографию, сделанную во время отдыха на острове Сардиния в Италии. Несмотря на то, что на снимке видны только ноги звезды в просторных купальных шортах, поклонники заметили, что их кумир сбросил несколько килограммов.

«Я в раю», — лаконично описал отпуск Басков.

В комментариях подписчики стали наперебой указывать артисту на то, что он постройнел, причем, по мнению некоторых, это произошло достаточно быстро. «А где пузо?»; «Какой-то худенький и бледненький!»; «Как похудел!»; «Нужно ножки подкачать», — написали они в комментариях.