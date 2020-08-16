Вс, 16.08.2020
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Пальчики оближешь: три самых вкусных маринада к мясу, запеченному в духовке

Маринад для мяса. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Зачем нужен маринад? Цель маринования проста. Маринады придают мясу дополнительный вкус, за счет специй, кислоты и других ингредиентов. Безусловно, маринование еще и смягчает мясо, но вкус — главное. Особенно справедливо это для продуктов с нейтральным вкусом, таких как курятина и свинина, пишет lamp.im.

Маринад 1

Ингредиенты:

белое вино — 1 стакан;

оливковое масло — 200 мл;

лимон — 1 штука;

морковь — 1 штука;

лук шалот — 1 головка;

зелень — полпучка;

чеснок — 4 зубчика;

соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт

  1. Чеснок выдавите через чесночницу.
  2. Лук чистим, нарезаем полукольцами.
  3. Морковь чистим, натираем на терке.
  4. В отдельную миску налейте вино, оливковое масло и смешайте все с луком и морковью.
  5. С лимона выжмите сок и добавьте к маринаду.
  6. Зелень нарежьте как можно мельче и вместе с чесноком смешайте с нашим маринадом. Соль, перец по вкусу.
  7. Мясо положите в готовый маринад на сутки в холодильник.

Маринад 2

Ингредиенты:

  • лимон — 1 штука;
  • растительное масло — 70 миллилитров;
  • коньяк — 4-5 ст. ложек растительного масла:
  • соль, перец — по вкусу;
  • смесь прованских трав — 1 столовая ложка.

Пошаговый рецепт

  1. В тарелке, где будете мариновать мясо, смешайте коньяк, сок лимона, растительное масло, соль, перец и прованские травы.
  2. В готовый маринад кладем наше мясо, тщательно перемешиваем его с маринадом и оставляем его мариноваться в холодильнике не менее 6 часов.

Маринад 3

Ингредиенты:

  • горчица — 2 столовых ложки;
  • пиво — 0,5 литра;
  • соль — по вкусу;
  • перец горошком — по вкусу;
  • лавровый лист — 3 штуки.

Пошаговый рецепт

1. В тарелке смешайте пиво с горчицей.

2. После чего добавьте соль, перец, лавровый лист.

3. В готовый маринад кладем мясо, все тщательно перемешиваем и оставляем мариноваться на 3 часа.

4. Готовьте с удовольствием! Хочется верить, что мясо, приготовленное с одним из этих маринадов, удивит вас своим вкусом.

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