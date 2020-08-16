Пальчики оближешь: три самых вкусных маринада к мясу, запеченному в духовке

Зачем нужен маринад? Цель маринования проста. Маринады придают мясу дополнительный вкус, за счет специй, кислоты и других ингредиентов. Безусловно, маринование еще и смягчает мясо, но вкус — главное. Особенно справедливо это для продуктов с нейтральным вкусом, таких как курятина и свинина, пишет lamp.im.
Маринад 1
Ингредиенты:
оливковое масло — 200 мл;
лимон — 1 штука;
морковь — 1 штука;
лук шалот — 1 головка;
зелень — полпучка;
чеснок — 4 зубчика;
соль, перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт
- Чеснок выдавите через чесночницу.
- Лук чистим, нарезаем полукольцами.
- Морковь чистим, натираем на терке.
- В отдельную миску налейте вино, оливковое масло и смешайте все с луком и морковью.
- С лимона выжмите сок и добавьте к маринаду.
- Зелень нарежьте как можно мельче и вместе с чесноком смешайте с нашим маринадом. Соль, перец по вкусу.
- Мясо положите в готовый маринад на сутки в холодильник.
Маринад 2
Ингредиенты:
- лимон — 1 штука;
- растительное масло — 70 миллилитров;
- коньяк — 4-5 ст. ложек растительного масла:
- соль, перец — по вкусу;
- смесь прованских трав — 1 столовая ложка.
Пошаговый рецепт
- В тарелке, где будете мариновать мясо, смешайте коньяк, сок лимона, растительное масло, соль, перец и прованские травы.
- В готовый маринад кладем наше мясо, тщательно перемешиваем его с маринадом и оставляем его мариноваться в холодильнике не менее 6 часов.
Маринад 3
Ингредиенты:
- горчица — 2 столовых ложки;
- пиво — 0,5 литра;
- соль — по вкусу;
- перец горошком — по вкусу;
- лавровый лист — 3 штуки.
Пошаговый рецепт
2. После чего добавьте соль, перец, лавровый лист.
3. В готовый маринад кладем мясо, все тщательно перемешиваем и оставляем мариноваться на 3 часа.
4. Готовьте с удовольствием! Хочется верить, что мясо, приготовленное с одним из этих маринадов, удивит вас своим вкусом.