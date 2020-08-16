Пальчики оближешь: три самых вкусных маринада к мясу, запеченному в духовке

Зачем нужен маринад? Цель маринования проста. Маринады придают мясу дополнительный вкус, за счет специй, кислоты и других ингредиентов. Безусловно, маринование еще и смягчает мясо, но вкус — главное. Особенно справедливо это для продуктов с нейтральным вкусом, таких как курятина и свинина, пишет lamp.im.