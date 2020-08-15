«Могу потратить в месяц миллион»: Сафронов рассказал о своих расходах

«Я все деньги, которые зарабатываю — сразу трачу. Не привык откладывать. Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни на самом деле немногое — кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — рассказал Сафронов.