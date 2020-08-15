Умер ведущий программы «Папа, мама и я – спортивная семья» Борис Гершт

О смерти Гершта сообщила его коллега Юлия Маврина. В социальных сетях она написала: «Не стало моего любимого мастера. Слов нет описать потерю. Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей». По ее словам, Борис Гершт последние годы тяжело болел, пишет СтарХит .

Гершт известен в Петербурге не только по работам на телевидении, но и как актер. Свой творческий путь он начинал с игры в вечерней театральной студии при Театре им. Ленсовета, худруком которого недавно стала Лариса Луппиан. В 1963 году Гершт поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на режиссерско-актерский курс профессора, народного артиста СССР Г. А. Товстоногова. Несколько лет спустя Борис Иосифович сам поставил несколько спектаклей в Ленинграде и Петразоводске. Позже он перешел работать на телевидение — создав 2000 передач, а также 30 телеспектаклей и видеофильмов.