«У меня отменились гастроли»: Петросян пожаловался на сложную ситуацию с работой

Юморист Евгений Петросян никогда не страдал от недостатка внимания поклонников. Его концертный график был расписан на год вперед. Но сейчас, в период пандемии, он столкнулся с полным непониманием текущей ситуации и пожаловался на это в микроблоге в сети Instagram.
По словам Петросяна, часть концертов уже сорвалась, продолжение гастролей тоже под вопросом.
«У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас „на волоске“ висят выступления в Сочи и Адлер, — написал он. — Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят».
Юморист недоволен еще и тем, что кинотеатрам в России работать разрешили, а вот театры и концертные залы всячески ограничивают.
«Если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели, — пояснил сатирик. — Если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев».
Губернатора Краснодарского края Петросян назвал слишком осторожным и выразил надежду, что он сможет там выступить, сообщает Пятый канал.
Поклонники поддержали Петросяна. «Да, без вашего юмора скучно!»; «Я хотел бы увидеть вас в какой-нибудь роли в кинокартине!»; «Может поискать открытое помещение, на воздухе не запретят собирать зрителей?» — обратились они к юмористу с предложениями.
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Актеры эстрады очень озадачены отсутствием концертов. Не знаю, как в других жанрах, а юмор, как спорт, требует ежедневных тренировок. Для того, чтобы держать себя в форме, нужно не только репетировать, но и взаимодействовать со зрителем, который по сути является партнером. Раньше я говорил, что если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели-десяти дней. Если два-три месяца - это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев. И что это будет, нам никто не сможет сказать. У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят. Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале - нет? Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется? Я понимаю, губернатор Краснодарского края осторожничает. Ведь туда ринулись миллионы наших граждан, лучше осторожность, чем потом долгое лечение. Но наша жанровая проблема повисает в воздухе. Я надеюсь, что мои выступления состоятся. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #фото @dubitskiy