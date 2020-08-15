«У меня отменились гастроли»: Петросян пожаловался на сложную ситуацию с работой

По словам Петросяна, часть концертов уже сорвалась, продолжение гастролей тоже под вопросом.

«У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас „на волоске“ висят выступления в Сочи и Адлер, — написал он. — Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят».

Юморист недоволен еще и тем, что кинотеатрам в России работать разрешили, а вот театры и концертные залы всячески ограничивают.

«Если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели, — пояснил сатирик. — Если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев».

Губернатора Краснодарского края Петросян назвал слишком осторожным и выразил надежду, что он сможет там выступить, сообщает Пятый канал.