Каким знакам зодиака не везет в любви

Однако далеко не всем удается обрести это чувство и найти своего человека. Астрологи уверяют, что к этому причастны звезды и называют три знака зодиака, которым не везет в любви.

Овен

Представители этого знака зодиака такие упрямые, что с ними бывает очень сложно. Зачастую им сложно жить с кем-то и идти на компромисс. В отношениях они следят и строго отстаивают свои личные границы, а при этом своему партнеру иметь личное пространство не позволяют. Это ущемление часто не устраивает партнеров, поэтому Овны остаются одни. Кроме того, они считают себя идеальными во всем и без каких-либо исключений, что очень злит их партнеров, пишет Сегодня.

Телец

Они настолько самовлюбленные, что им даже сложно представить, что нужно будет с кем-то делить пространство. Поэтому отношения для многих представителей этого знака зодиака – просто вынужденная мера, ведь им хорошо быть холостяками. От нехватки внимания они не страдают и часто этим пользуются, но настоящие длительные отношения для них остаются редкостью.

Рак