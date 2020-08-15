«Это было очень страшно»: накачавшийся наркотиками продюсер пережил клиническую смерть

Продюсер рассказал, что только после того как его самочувствие резко ухудшилось, он смог принять важное решение отказаться от смертельного кайфа. Теперь продюсер не принимает запрещенные вещества.

Создатель «Нашего радио» и фестиваля «Нашествие» в начале 2000-х был завсегдатаем практически все рок-тусовок. Алкоголь и наркотики были там привычным явлением. Сначала Михаил Козырев отказывался от запрещенных веществ, но в какой-то момент сломался.

Он и не заметил, как стал зависим. О том, что пора бить тревогу, продюсер понял только через два года. «Мое утро начиналось с наркотиков, вечер заканчивался ими же», – поделился Михаил Козырев. На наркотиках он «просидел» целых восемь лет. Только страшный случай, чуть не стоивший ему жизни, заставил отказаться от них.

Продюсер проходил плановый осмотр в больнице – там неожиданно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Оказалось, что у него в ноге оторвался тромб. Мэтра шоу-бизнеса отвезли в реанимацию. Михаил Козырев перенес клиническую смерть.

«Это было очень страшно», – подчеркнул продюсер. Помогла избавиться от пагубной страсти и любимая женщина знаменитости. Несколько месяцев возлюбленная не отходила от него и морально поддерживала, сообщают Дни.