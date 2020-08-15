Проклятие или смерть от рук мужа? Как ушла Валентина Легкоступова

«Он начал выпивать. Кроме того, Алексей не ужился с моей дочкой от первого брака. Он даже запрещал ей жить с нами вместе. Я долго терпела, но однажды поняла, что надо расставаться», — заявила исполнительница.

Надолго в статусе свободной женщины артистка не задержалась. Она закрутила роман с яхтсменом Юрием Фирсовым, с которым познакомилась в соцсетях несколько лет назад. В июне мужчина сделал пассии предложение, а в прошлом месяце влюбленные сыграли свадьбу в Сочи. Ослепленная страстью певица говорила, что не верит своему счастью: в лице Юрия она нашла родственную душу. С третьим супругом Валентина планировала провести всю жизнь, не подозревая, какой короткий срок ей отмерен…

Несчастный случай или убийство

Понадобилось лишь несколько недель, чтобы засомневаться в выборе мужа. По словам дочери звезды Анетты Бриль, с 23 июля до 7 августа мама не выходила на связь. Обеспокоенная наследница нагрянула в квартиру певицы неожиданно и застала неприятную картину: всюду царил беспорядок, родительница и Юрий были пьяны. Самое ужасное, что на лице Легкоступовой 29-летняя женщина заметила кровоподтеки, а потому немедленно забрала пострадавшую к себе.

Решив искупать маму, Анетта увидела на ее теле синяки и ссадины. Однако раздувать скандал Бриль не хотела, так что просто отправила родственницу и ее третьего мужа в наркологическую клинику — под другой фамилией, надеясь скрыть инцидент от прессы. Затем самочувствие Валентины резко ухудшилось, и ее перевели в городскую больницу. Информация о том, что у звезды 80-х отек мозга, и она впала в кому, шокировала общественность. Возник закономерный вопрос: как же певица получила столь серьезные травмы?

«Все произошло несколько дней назад, — делился Фирсов со «СтарХитом». — Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую — не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!».

11 августа стало известно, что яхтсмена задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов рассматривали две версии событий: либо Легкоступова действительно неудачно упала, либо ее жестоко избил Юрий. Супруг отрицал вину и подчеркивал, что в последние пару недель часто выпивал вместе с избранницей, а потому не мог даже вспомнить точную дату травмы.

История становилась все более запутанной: старая подруга Ольга Сивакова утверждала, что у Валентины никогда не было и не могло появиться проблем с алкоголем, а вот сын звезды заявил об обратном. По словам Матвея Григорьева, отчим сделал все, чтобы завладеть имуществом Легкоступовой и разлучить ее с детьми — спаивал женщину, вел себя агрессивно и даже угрожал ножом.

12 августа следствие установило, как пьяная Валентина Легкоступова пробила голову: она упала с высоты, как и утверждал Фирсов. Однако для большинства знакомых певицы причины травмы перестали быть важными — врачи диагностировали у Валентины кровоизлияние и ушиб головного мозга, ее подключили к аппарату ИВЛ, состояние внушало все большие опасения. Так что поиск виноватых отошел на задний план, а дочь призвала общественность помолиться за артистку…

«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не владея доказательствами. Пусть во всем разбирается следствие. Но ряд вопросов, на который̆ хотелось бы получить ответы, все же остается. Например, почему в случае ее падения в ванной̆ с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой̆ оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?» — рассуждала Анетта.