Проклятие или смерть от рук мужа? Как ушла Валентина Легкоступова

Третий брак артистки оказался пугающе коротким: в июле Валентина Легкоступова отпраздновала свадьбу, а вчера Юрий Фирсов стал вдовцом. Самое ужасное, что супруга звезды подозревают в убийстве. По словам родных, яхтсмен был агрессивен и мог покалечить жену.
Судьба нечасто баловала Валентину Легкоступову подарками. В 80-е исполнительница хита «Ягода-малина» взлетела на вершину музыкального Олимпа, и тем больнее оказалось падать вниз с пьедестала. Певица не бросила концертную деятельность, однако вернуть былой успех не сумела.
Не везло артистке и в сердечных делах: по разным причинам два брака рухнули, словно на ней лежало проклятье. А когда 54-летняя вокалистка вновь поверила в любовь — вышла замуж за кажущегося идеалом человека, обожавшего море и яхты так же, как она, — все закончилось катастрофой. Что происходило в семье Валентины в последние недели и почему ее жизнь трагически оборвалась 14 августа?
Рухнувшие браки крах карьеры
Валентина Легкоступова недаром называла себя «энерджайзером»: с детства она приковывала к себе внимание окружающих, устраивая домашние концерты. Но если аудиторией маленькой девочки были дворовые ребята и родственники, то повзрослев, артистка завоевала сердца зрителей фестивалей в Юрмале и Сопоте.
Сотрудничество с Раймондом Паулсом сделало выпускницу «Гнесинки» звездой советской эстрады, шлягеры «Двое» и «В белых клавишах берез» зазвучали на танцевальных площадках. Главный хит «Ягода-малина» написал для Валентины Вячеслав Добрынин. Из-за этой композиции Легкоступову называли исполнительницей одной песни, сама же она считала трек визитной карточкой, пишет СтарХит.
Пик карьеры артистки пришелся на 80-е, когда она блистала в «Песне года» и «Голубых огоньках», гастролировала по российским городам и даже выступала в некоторых регионах Африки. Находясь в зените славы, звезда не побоялась уйти со сцены. Причина была веская: исполнительница родила дочку Анетту от первого супруга Игоря и сосредоточилась на материнстве.
«Мне этот ребенок очень тяжело достался, — признавалась певица в программе «Судьба человека». — Я должна была умереть по всем параметрам. Меня спасали восемь часов. Мой дедушка, Царствие ему небесное, был абсолютным атеистом, упал на колени перед иконой и стал молиться впервые в жизни».
После декрета с триумфом вернуться на эстраду не вышло: слушатели позабыли артистку, или же кто-то «выдавил» конкурентку из мира шоу-бизнеса? Ходили слухи, что неосторожное высказывание Аллы Пугачевой сыграло роковую роль в творческой судьбе Легкоступовой. Сама Валентина отмечала, что просто не смогла встроиться в новую реальность после распада СССР.
Не сложилось у звезды и с браком — Анетте было три, когда родители развелись. Изначально супруги договорились, что интрижки на стороне недопустимы, однако у Игоря начался бурный роман, о котором Легкоступова быстро узнала. Обладая твердым характером, певица ушла от предателя, и никакие мольбы о прощении не могли остановить ее. Тем более сильных чувств исполнительница к музыканту не испытывала.
Вторым избранником Валентины стал сын режиссера Юрия Григорьева, Алексей. Ради новых отношений мужчина развелся с супругой, хотя Легкоступова не намеревалась рушить чужую семью. В браке с Лешей у певицы родился сын Матвей, вместе влюбленные купили дом на берегу океана на острове Тенерифе — со стороны казалось, что в союзе все в порядке. Тем неожиданней прозвучала для окружающих новость о разрыве пары.
«Он начал выпивать. Кроме того, Алексей не ужился с моей дочкой от первого брака. Он даже запрещал ей жить с нами вместе. Я долго терпела, но однажды поняла, что надо расставаться», — заявила исполнительница.
Надолго в статусе свободной женщины артистка не задержалась. Она закрутила роман с яхтсменом Юрием Фирсовым, с которым познакомилась в соцсетях несколько лет назад. В июне мужчина сделал пассии предложение, а в прошлом месяце влюбленные сыграли свадьбу в Сочи. Ослепленная страстью певица говорила, что не верит своему счастью: в лице Юрия она нашла родственную душу. С третьим супругом Валентина планировала провести всю жизнь, не подозревая, какой короткий срок ей отмерен…
Несчастный случай или убийство
Понадобилось лишь несколько недель, чтобы засомневаться в выборе мужа. По словам дочери звезды Анетты Бриль, с 23 июля до 7 августа мама не выходила на связь. Обеспокоенная наследница нагрянула в квартиру певицы неожиданно и застала неприятную картину: всюду царил беспорядок, родительница и Юрий были пьяны. Самое ужасное, что на лице Легкоступовой 29-летняя женщина заметила кровоподтеки, а потому немедленно забрала пострадавшую к себе.
Решив искупать маму, Анетта увидела на ее теле синяки и ссадины. Однако раздувать скандал Бриль не хотела, так что просто отправила родственницу и ее третьего мужа в наркологическую клинику — под другой фамилией, надеясь скрыть инцидент от прессы. Затем самочувствие Валентины резко ухудшилось, и ее перевели в городскую больницу. Информация о том, что у звезды 80-х отек мозга, и она впала в кому, шокировала общественность. Возник закономерный вопрос: как же певица получила столь серьезные травмы?
«Все произошло несколько дней назад, — делился Фирсов со «СтарХитом». — Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую — не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!».
11 августа стало известно, что яхтсмена задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов рассматривали две версии событий: либо Легкоступова действительно неудачно упала, либо ее жестоко избил Юрий. Супруг отрицал вину и подчеркивал, что в последние пару недель часто выпивал вместе с избранницей, а потому не мог даже вспомнить точную дату травмы.
История становилась все более запутанной: старая подруга Ольга Сивакова утверждала, что у Валентины никогда не было и не могло появиться проблем с алкоголем, а вот сын звезды заявил об обратном. По словам Матвея Григорьева, отчим сделал все, чтобы завладеть имуществом Легкоступовой и разлучить ее с детьми — спаивал женщину, вел себя агрессивно и даже угрожал ножом.
12 августа следствие установило, как пьяная Валентина Легкоступова пробила голову: она упала с высоты, как и утверждал Фирсов. Однако для большинства знакомых певицы причины травмы перестали быть важными — врачи диагностировали у Валентины кровоизлияние и ушиб головного мозга, ее подключили к аппарату ИВЛ, состояние внушало все большие опасения. Так что поиск виноватых отошел на задний план, а дочь призвала общественность помолиться за артистку…
«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не владея доказательствами. Пусть во всем разбирается следствие. Но ряд вопросов, на который̆ хотелось бы получить ответы, все же остается. Например, почему в случае ее падения в ванной̆ с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой̆ оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?» — рассуждала Анетта.
К сожалению, молитвы поклонников и старания врачей не спасли жизнь звезды 80-х. 14 августа в 15:30 сердце Валентины Легкоступовой остановилось. Она умерла в реанимации, так и не придя в сознание. Певица оставила после себя десятки вопросов, ответы на которые еще предстоит найти.