Зарабатывающая миллионы Зиверт: «Я деньги не считаю»

По словам артистки, назвать точную сумму заработка за 2019 год она не может. Юлия Зиверт подчеркнула, что на финансовой стороне вопроса не зациклена. Между тем это не означает, что деньги достаются ей легко. «Я деньги не считаю. Но не потому что их много», – сказала вокалистка. Юлия, как оказалось, много тратит на близких людей.

Ведущая шоу Алла Довлатова напомнила артистке о рейтинге, который составил журнал Forbes. По данным издания, Юлия Зиверт заработала более двух с половиной миллионов евро за год.

Вокалистка отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть расчеты журналистов. У артистки есть ощущение, что обнародованная сумма немного преувеличена. Между тем Зиверт сообщила, что в 2019-м давала по 26 концертов ежемесячно. Возможно, сложив заработанное на выступлениях, можно получить сумму, которую назвали в Forbes.