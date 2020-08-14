Умерла певица Валентина Легкоступова: путь к успеху, главные хиты, личная жизнь

Певица, преподаватель и продюсер Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни в результате травмы головы. Это произошло сегодня, 14 августа. О трагедии рассказала дочь артистки на своей страничке в Instagram.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память…», — написала Анетта.

Как писал 5-tv.ru, дочь Легкоступовой Анетта приехала в московскую квартиру матери 7 августа после того, как та две недели не выходила на связь. Девушка обнаружила ее с мужем в состоянии алкогольного опьянения. На теле и лице знаменитости виднелись многочисленные синяки.

Заслуженную артистку госпитализировали в наркологическую больницу, а после перевели в неврологическое отделение другой больницы, когда Легкоступова начала жаловаться на сильные головные боли и впала в кому. У нее диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Медики боролись за жизнь звезды эстрады, сделали трепанацию черепа, но спасти не смогли.

Валентина Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске. В трехлетнем возрасте вместе с родителями она переехала в Феодосию. Там, в Крыму, прошли ее детство и юность. В 1985 году девушка окончила Симферопольское музыкальное училище по классу скрипки, а пятью годами позднее — Гнесинку, где училась на отделении эстрадного вокала у Иосифа Кобзона.

В том же 1985-м состоялся дебют певицы в Херсоне, на Украине. Через год Легкоступова получила премию всесоюзного конкурса молодых исполнителей в Юрмале. Вскоре после первого успеха артистка начала работать с Раймондом Паулсом. Для нее композитор написал «Двое», «В белых клавишах берез» и другие песни.

Поворотным в карьере певицы стал 1987 год. Легкоступова записала самый известный шлягер из своего репертуара «Ягода-малина», написанный Вячеславом Добрыниным. С этим хитом она выступила на «Голубом огоньке» и фестивале «Песня года». Успех Валентины вскоре подкрепила песня «Капля в море» того же Добрынина.

С 1988 по 1991 год Легкоступова активно гастролировала по СССР и другим странам. Затем наступил двухгодичный перерыв в ее концертной деятельности в связи с рождением дочери, после чего певица вновь вернулась на сцену и занялась преподавательской работой. В 2001-м у нее родился сын Матвей.

В 2014 году заслуженная артистка переехала на постоянное место жительства на испанский остров Тенерифе. Начала заниматься недвижимостью, но не оставила выступления и педагогику. В 2016-м начал работу ее продюсерский центр VL Music.

В 2018 году переехала в Феодосию, где возглавила городской отдел культуры. Не проработав и года, она покинула должность из-за конфликта с главой администрации по поводу репертуара праздничного концерта.