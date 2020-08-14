Из Петербурга в Москву запускают новый скоростной поезд: осталось дождаться открытия границ

«Стрижи» из Петербурга в Москву и Самару

«Стриж» – это поезд испанского производства Talgo 250. В отличие от «Сапсана» и «Ласточки» – это не электропоезд. «Стрижу» требуется локомотивная тяга. РЖД в 2014 году купили семь таких составов. Предполагалось, что они будут ходить в Киев и страны Европы. Но после ухудшения отношений с Западом, четыре состава запустили из Москвы в Нижний Новгород, чуть позже появился маршрут Москва – Берлин.

Нижегородские и берлинские составы немного отличаются по комплектации. В Нижний Новгород ходят поезда, где больше сидячих вагонов. В Берлин – где больше спальных.

Однако в начале 2020 года поезд в Берлин был отменен из-за закрытия границ. К лету в РЖД решили, что берлинский состав неплохо бы задействовать на другом маршруте. Так появился «Стриж» из Петербурга в Москву и Самару. Говорят, курировал проект замглавы РЖД Дмитрий Пегов – уроженец Самары.

Поезд «Стриж» состоит из 18 пассажирских вагонов, однако надо понимать, что это не те вагоны, к которым мы все привыкли. Длина вагонов «Стрижа» всего 13,3 метра. В составе поезда имеются вагоны сидячие и купейные вагоны, а также СВ и люксы. Плюс есть два технических вагона.

Шикарный «ночник» до Нижнего

«Стриж» будет ходить из Петербурга в Самару через Москву через день. Дополнительно к этому, раз в четыре дня, он будет ходить по укороченному маршруту Петербург – Москва – Петербург. Это необходимо для обслуживания составов в Москве, где они приписаны.

Особенностью «Стрижа» является то, что он может обслуживаться только на низкой платформе. Поэтому в Петербурге для него строят временную платформу на Ладожском вокзале.

Из Петербурга поезд будет уходить в 00:45. Повезет поезд отечественный электровоз ЭП20. На маршруте до Москвы «Стриж» впервые в России сможет развить свою конструктивную скорость до 200 км/ч. Уже через 4 часа 23 минуты поезд прибудет в Москву на Курский вокзал. Время в пути вполне сопоставимо с «Сапсаном».