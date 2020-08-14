Началова с того света призналась подруге, что ее беспокоитй не нравится памятник на могиле

Со дня смерти певицы Юлии Началовой прошло почти полтора года. За это время актриса и певица Алёна Кравец несколько раз приходила на могилу звездной подруги. Недавно она вновь пришла на кладбище, после чего ей приснилась встревоженная Юлия.

В начале лета на могиле Началовой установили памятник. Родители покойной певицы сделали его на свои средства, не обращаясь за финансовой помощью к звездным друзьям. Монумент получился достойным: в центре – фотография Началовой, а рядом установлен ангелочек.

Кравец рассказала, что спустя пару дней после посещения кладбища увидела Началову во сне. Алёна проснулась в холодном поту. Свой сон она до сих пор помнит в малейших подробностях. Потому что такое забыть невозможно!

«Мы говорили с Юлей точно наяву, словно встретились за кулисами концерта или на ток-шоу, как это часто бывало при ее жизни, – говорит Алёна. – В моем сне Юля была несколько опечалена. Я у нее спросила: «Как твои дела?» Она сказала, что все хорошо. Только вот памятник ей несколько давит. Она пожаловалась мне, что строители залили могилу тяжелым бетоном, словно боятся, что она выйдет из-под земли. «Ни травка не может сквозь эту глыбу пробиться, ни цветочек, ни луч солнца не согреет», – вспоминает слова Началовой из своего сна Кравец. – Я постаралась ее как могла успокоить. Монумент же действительно получился очень красивым! Но, с другой стороны, Началова права. Ведь, даже чтобы положить цветы, приходится в прямом смысле слова топтать ногами могилу. Это очень неудобно. Но в целом Началова памятником довольна. Ангелочек, который охраняет ее покой, Юле очень нравится. Она считает его самым удачным решением. Нравится ей и фотография на могиле – она ее очень любила при жизни. Мы поговорили с ней минут десять. В конце моего сна Юля повеселела, стала улыбаться и даже исполнила кусочек одной из своих песен. Какой же у нее роскошный голос – таких у нас на эстраде нет. Как жаль, что Началову не ценили при жизни».

По словам светской львицы, Юля нашла свое место на том свете. Она довольна, что ее имя не забыто и в этом мире. Кравец во сне рассказала Началовой, что о ней даже после смерти много говорят и пишут, пусть и небылицы. Как оказалось, певица об этом знала.