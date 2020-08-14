43-летняя Наталия Орейро сфотографировалась без косметики

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро опубликовала фото без макияжа, вызвав восторг у фолловеров. 43-летняя артистка сделала селфи в ванной комнате: в неглиже, с собранными в пучок волосами и единственным украшением — серьгами-кольцами, пишет Экспресс газета.
По-видимому, фото было сделано утром, сразу после пробуждения Наталии.
Если бы ты не боялся... что бы ты сделал?
— задала философский вопрос актриса и певица.
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Многие поклонники стали отвечать: «Спас бы мир», «Забрался на вершину горы», «Посмотрел бы самый страшный фильм ужасов». Но большинство все же отдали должное красоте Орейро и ее смелости.
«Ты прекрасна даже без макияжа», «Выглядишь как юная девушка», «Красавица Наташа», — восхитились латиноамериканские и российские фанаты.