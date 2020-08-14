43-летняя Наталия Орейро сфотографировалась без косметики

Если бы ты не боялся... что бы ты сделал?

Многие поклонники стали отвечать: «Спас бы мир», «Забрался на вершину горы», «Посмотрел бы самый страшный фильм ужасов». Но большинство все же отдали должное красоте Орейро и ее смелости.