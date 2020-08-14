Пт, 14.08.2020
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43-летняя Наталия Орейро сфотографировалась без косметики

Наталия Орейро

ФОТО: Кадр из "Вечернего Урганта"

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро опубликовала фото без макияжа, вызвав восторг у фолловеров. 43-летняя артистка сделала селфи в ванной комнате: в неглиже, с собранными в пучок волосами и единственным украшением — серьгами-кольцами, пишет Экспресс газета.

По-видимому, фото было сделано утром, сразу после пробуждения Наталии.

Если бы ты не боялся... что бы ты сделал?

— задала философский вопрос актриса и певица.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Многие поклонники стали отвечать: «Спас бы мир», «Забрался на вершину горы», «Посмотрел бы самый страшный фильм ужасов». Но большинство все же отдали должное красоте Орейро и ее смелости.

«Ты прекрасна даже без макияжа», «Выглядишь как юная девушка», «Красавица Наташа», — восхитились латиноамериканские и российские фанаты.

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