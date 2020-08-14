Не делайте этого: что сокращает жизнь кошке?

Даже самый заботливый хозяин по незнанию может навредить своему питомцу, причем из лучших побуждений, пишет petstory.ru.
Мы собрали пять самых распространенных ошибок, которые иногда могут стоить кошке жизни.
Еда с вашего стола
Пожалуй, это самая популярная проблема — многие хозяева кормят кошку тем же, что едят сами. Но это неправильно, ведь у кошки совсем другие потребности. Чтобы не навредить питомцу неправильной едой, лучше всего (и проще!) покупать специально разработанные для кошек корма, так как в них уже содержится все необходимое. Если же вы не хотите кормить питомца готовыми рационами, то внимательно изучите вопрос, посоветуйтесь с ветеринаром, что именно и как нужно готовить питомцу.
Водопроводная вода
Кошке нужно давать воду, которую вы пьете сами — например, из фильтра. Если же постоянно поить питомца водой из-под крана, то у него может развиться мочекаменная болезнь, т. к. в такой воде содержится много примесей и бактерий.
Отсутствие профилактики
Даже если ваша кошка не выходит на улицу, ее все равно нужно регулярно обрабатывать от внешних и внутренних паразитов, т. к. заразу в дом вы можете принести на обуви с улицы. Кроме того, раз в год взрослую кошку надо прививать от бешенства и других болезней. А котят вообще нужно вакцинировать по специальной программе, чтобы обезопасить их от множества болезней. Если вы всего этого не делаете, то подвергаете риску не только здоровье вашего питомца, но и ваше собственное.
Отсутствие стерилизации
Если вы не собираетесь разводить котят, то самым верным решением будет стерилизация кошки. Проводились исследования, которые подтвердили, что стерилизованные животные в среднем живут на 2 года дольше, чем нестерилизованные.
Недостаточная физическая активность
Несмотря на то что кошки большую часть дня проводят во сне, им очень важно двигаться. Даже со взрослым питомцем нужно регулярно играть, побуждая его к активности.