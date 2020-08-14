Не делайте этого: что сокращает жизнь кошке?

Мы собрали пять самых распространенных ошибок, которые иногда могут стоить кошке жизни.

Еда с вашего стола

Пожалуй, это самая популярная проблема — многие хозяева кормят кошку тем же, что едят сами. Но это неправильно, ведь у кошки совсем другие потребности. Чтобы не навредить питомцу неправильной едой, лучше всего (и проще!) покупать специально разработанные для кошек корма, так как в них уже содержится все необходимое. Если же вы не хотите кормить питомца готовыми рационами, то внимательно изучите вопрос, посоветуйтесь с ветеринаром, что именно и как нужно готовить питомцу.

Водопроводная вода

Кошке нужно давать воду, которую вы пьете сами — например, из фильтра. Если же постоянно поить питомца водой из-под крана, то у него может развиться мочекаменная болезнь, т. к. в такой воде содержится много примесей и бактерий.

Отсутствие профилактики

Даже если ваша кошка не выходит на улицу, ее все равно нужно регулярно обрабатывать от внешних и внутренних паразитов, т. к. заразу в дом вы можете принести на обуви с улицы. Кроме того, раз в год взрослую кошку надо прививать от бешенства и других болезней. А котят вообще нужно вакцинировать по специальной программе, чтобы обезопасить их от множества болезней. Если вы всего этого не делаете, то подвергаете риску не только здоровье вашего питомца, но и ваше собственное.

Отсутствие стерилизации

Если вы не собираетесь разводить котят, то самым верным решением будет стерилизация кошки. Проводились исследования, которые подтвердили, что стерилизованные животные в среднем живут на 2 года дольше, чем нестерилизованные.

Недостаточная физическая активность