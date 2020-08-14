Рики Мартин с мужем снялись для обложки ЛГБТ-журнала

48-летний Рики в интервью журналу рассказал о том, как проводит карантин. Артист признался, что скучает по публике и концертами. Кроме этого, в беседе с журналистом издания он рассуждает о том, каково это – быть отцом.

Послушайте, я стал папой, когда мне было 35 лет. Когда тебе 48, это не то же самое. Вам нужна энергия! И я сильный, поверьте, ношу двоих маленьких детей одновременно, коляску и рюкзак. Это большая ответственность,

Отметим, что Рики и Джован начали встречаться в 2016 году, в ноябре того же года – объявили о помолвке. В январе 2018 года они поженились. В браке у пары родились двое детей от суррогатной матери: девочка Люсия Мартин-Йосеф – в 2018 году, и мальчик Ренн Мартин-Йосеф – в 2019. Отметим, что у Рики также есть двое сыновей, которые родились в 2008 году от суррогатной матери – Маттео и Валентино.