24-летняя российская королева красоты погибла на нелегальных мотогонках

На днях в семье одной из самых красивых девушек Читы Татьяны Дербиной произошла трагедия: девушка пыталась сделать эффектный кадр во время нелегальных гонок. В итоге Татьяну сбил мотоцикл. Вчера близкие простились с Дербиной.
По одной из версий, девушка попыталась сделать эффектное селфи, однако вдруг что-то пошло не так.
О гибели красавицы говорится на странице во «ВКонтакте» Читинской государственной заводской конюшни, в которой Татьяна занималась конным спортом. По информации издания «Чита.ру», Дербина снимала нелегальные заезды на мотоциклах. В ходе одного из них она выбежала на дорогу для поиска лучшего ракурса и попала под колеса мотоцикла.
Однако тетя королевы красоты Мария Червонных уверена, что столкновения можно было бы избежать, если бы мотоциклист вел себя осторожнее. «Мое мнение все-таки, что он решил понтануться перед публикой и неосознанно совершил наезд», - отметила родственница погибшей.