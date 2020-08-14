24-летняя российская королева красоты погибла на нелегальных мотогонках

По одной из версий, девушка попыталась сделать эффектное селфи, однако вдруг что-то пошло не так.

О гибели красавицы говорится на странице во «ВКонтакте» Читинской государственной заводской конюшни, в которой Татьяна занималась конным спортом. По информации издания «Чита.ру», Дербина снимала нелегальные заезды на мотоциклах. В ходе одного из них она выбежала на дорогу для поиска лучшего ракурса и попала под колеса мотоцикла.