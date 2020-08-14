Прибалтика в страхе: «Белоруссия войдет в состав России, если мы будем пассивно наблюдать»

Политик заявил, что прошедшие выборы не были свободными и честными. Доказательство тому — массовые беспорядки в крупных городах Белоруссии. По мнению литовского президента, Александр Лукашенко не является легитимным лидером.

Гитанас Науседа отметил, что справиться с возникшей проблемой поможет международное сообщество. Другие государства должны принять активное участие в решении белорусского конфликта. При этом санкции нужно вводить осторожно: они могут негативно повлиять на жизнь простых граждан.

Президент Литвы Гитанас Науседа ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Литовский президент уверен: Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия стала ее государством-сателлитом, то есть политически и экономически зависимым. «Белоруссия будет интегрирована в состав России, если мы будем пассивно наблюдать за происходящим», — сказал Науседа в интервью Sky News.