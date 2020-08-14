Эдгар Гергель разузнал у повара рецепт приготовления вкуснейших мидий с шампанским: вы точно захотите повторить это дома!

Гастро-бар, расположенный на бульваре Мере, принципиально отличается своей концепцией от других заведений. При входе, недалеко от барной стойки, расположены аквариумы для устриц, где живут два сорта этих моллюсков - Фин де Клер и Поэзия. Аквариум вмещает в районе 500 устриц, которые уходят за выходные. Люди, которые приходят специально за устрицами, иногда остаются без этого деликатеса, и не потому, что их не заказали. Просто здесь хотят предложить клиентам всё самое лучшее. Если вмещается 500 - столько и кладут, где-то в холодильнике запаса нет. И это уникальная машина, в Эстонии больше такого нет, в ней устрицы могут жить до одного месяца.

Концепция немного непривычная для эстонского клиента. По большей части - самообслуживание, заказ происходит в баре, есть станция самообслуживания с бокалами, приборами, тарелками. Еда приносится, со столов всё убирается, но в остальном - самообслуживание.

Мидии заказывают здесь чилийские. На сегодняшний день гастро-бар открыт больше 4 месяцев, продано больше тонны. В день уходит от 30 до 60 килограммов.

Журналист Эдгар Гергель и шеф-повар ресторана Love Mussels Дмитрий Федоров ФОТО: Konstantin Sednev

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ!

В нашем видеоролике мы покажем уже финальную часть приготовления мидий, которая занимает считанные минуты, но перед этим еще проделывается много работы. В духовке мидди ошпариваются сравнительно недолго. А если готовят дома, то они кидаются в кастрюлю с горячей водой, добавляется вино, накрывается крышкой, они в пару настаиваются и открывается всё до конца. Потом все раковины сортируются, чистятся, ломаные удаляются. Мидии растут, как и виноград, гроздьями. Это очень трудоемкий процесс и такая заготовка мидий делается каждый день.

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ МИДИЙ С ШАМПАНСКИМ ОТ LOVE MUSSELS

Ингредиенты:

Мидии из Чили;

Песто из петрушки и укропа;

Лук Сибулет;

Запеченный фенхель с белым вином и топленым маслом;

Черный перец;

Саликорния (морская спаржа);

Шампанское.

Для приготовления данных мидий мы используем винно-сливочную основу, мидии заранее ошпарены, кипятим соус, добавляем мидии, добавляем все ингредиенты и наслаждаемся.