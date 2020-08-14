Эстонская красавица уютно чувствует себя, плавая у любимого между ног

Очаровательная блондинка и заядлая путешественница Лиза Линд умеет наслаждаться жизнью. Каждый ее пост в Instagram - это яркие краски райских берегов и жарких пляжей, страстные поцелуи и трепетные объятья с избранником на фоне самых посещаемых достопримечательностей мира.
Как мы уже писали, Лиза со своим любимым мужчиной проводит отпуск на Балканах и осваивает новую камеру. Результаты тестов блогер публикует в соцсети, предлагая подписчикам решить, какая же фотография получилась лучше? Речь идет о цветокоррекции.
На очередном снимке мы видим широко расставленные ноги, вероятно, бойфренда Лизы, сидящего на камнях, а внизу, в Средиземном море, русалкой плавает сама красотка. Эротично, не правда ли?