Пт, 14.08.2020
ФОТО НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Эстонский стилист Алексей Солтан накрасился и взял змею в рот СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Эстонская красавица уютно чувствует себя, плавая у любимого между ног

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

Очаровательная блондинка и заядлая путешественница Лиза Линд умеет наслаждаться жизнью. Каждый ее пост в Instagram - это яркие краски райских берегов и жарких пляжей, страстные поцелуи и трепетные объятья с избранником на фоне самых посещаемых достопримечательностей мира.

Как мы уже писали, Лиза со своим любимым мужчиной проводит отпуск на Балканах и осваивает новую камеру. Результаты тестов блогер публикует в соцсети, предлагая подписчикам решить, какая же фотография получилась лучше? Речь идет о цветокоррекции.

На очередном снимке мы видим широко расставленные ноги, вероятно, бойфренда Лизы, сидящего на камнях, а внизу, в Средиземном море, русалкой плавает сама красотка. Эротично, не правда ли?

ФОТО: Instagram

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