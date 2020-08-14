Гороскоп на 14 августа: кого из знаков Зодиака не обманет интуиция

Овен

Уделите время и внимание своей внешности – вы должны произвести на всех приятное впечатление.

Телец

Постарайтесь начатое дело выполнить качественно, чтобы потом к нему не возвращаться по нескольку раз.

Близнецы

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу – он подскажет, как правильно поступить в делах сердечных.

Рак

В этот день вам лучше воздержаться от дорогих покупок. Велика вероятность приобрести некачественную вещь, пишет «Сегодня».

Лев

Можете рассчитывать на приятный сюрприз от окружающих и постарайтесь ответить им не менее оригинально.

Дева

День подходит для получения новых знаний. За интересным мастер-классом вы и не заметите, как пройдет пятница, делится портал «Сегодня».

Весы

Не доверяйте незнакомым людям и непроверенной информации – есть риск обмана. В личной жизни наблюдается штиль.

Скорпион

Знакомства этого дня получат неожиданное продолжение в будущем. Не стоит игнорировать такие возможности.

Стрелец

Вы рискуете погрязнуть в рабочих вопросах, решение которых кроме вас никто из коллег не осилит взвалить на себя.

Козерог

Посвятите этот день размышлениям и планированию. У вас есть все шансы осуществить задуманное в ближайшее время.

Водолей

Вы захотите успеть все и сразу, но при этом рискуете не довести начатые дела до логического завершения.

Рыбы