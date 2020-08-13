Жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот: пара ждет второго ребенка

Сейчас слухи о беременности Натальи, по всей видимости, нашли подтверждение: на своей странице в Instagram Подольская разместила свежие фото с семьей.

Вместе с Владимиром и сыном Артемием она посетила празднование дня рождения своих племянниц.

На одном из снимков поклонники артистки рассмотрели уже заметно округлившийся животик Натальи. На фото Подольская позирует с мужем, перед ней стоит сын Артемий, будто прикрывая мамин живот.

"Ну точно Наташа беременная. Все мы тут разглядели", "Поздравляем. И девочек, и вас. Желаю вам тоже девочку. Мне кажется, ваш муж будет рад", "Наташа! Очень рада за вас, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы!", "Поздравляю девочек. Пусть у вас тоже будет девочка, мечта Владимира сбудется", – написали поклонницы Натальи.