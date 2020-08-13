Чт, 13.08.2020
ФОТО ⟩ Невероятное похудение эстонской интернет-звезды: как без особоых усилий лишние килограммы убежали?! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

К черту карантин: самая сексапильная блондинка Эстонии утопает в объятиях полуголого красавца на югах

Лиза Линд

ФОТО: Скриншот с Instagram

Блогер, путешественница, визажист и просто красавица из Эстонии Лиза Линд уже целый месяц путешествует по южной Европе и сейчас она со своим возлюбленным Стефаном Ярвом находится в Хорватии.

Каждый день блондинка публикует нереальной красоты снимки с отдыха, а на последнем позировала камере в одном купальнике в объятиях Стафана.

В подписи к снимку Лиза рассказала о своих впечатлениях от страны.

В Хорватии я второй раз и мне очень понравилось. Но я немного расстроена, что не хватило времени, чтобы посетить больше маленьких город на побережье, водопады и острова. Большую часть времени мы посвятили Балканам, чему тоже очень рады,

- написала она.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TRAVEL + LIFE + SUSTAINABILITY (@lizalindd) on

НАВЕРХ