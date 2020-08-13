К черту карантин: самая сексапильная блондинка Эстонии утопает в объятиях полуголого красавца на югах

Блогер, путешественница, визажист и просто красавица из Эстонии Лиза Линд уже целый месяц путешествует по южной Европе и сейчас она со своим возлюбленным Стефаном Ярвом находится в Хорватии.
Каждый день блондинка публикует нереальной красоты снимки с отдыха, а на последнем позировала камере в одном купальнике в объятиях Стафана.
В подписи к снимку Лиза рассказала о своих впечатлениях от страны.
В Хорватии я второй раз и мне очень понравилось. Но я немного расстроена, что не хватило времени, чтобы посетить больше маленьких город на побережье, водопады и острова. Большую часть времени мы посвятили Балканам, чему тоже очень рады,
- написала она.
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