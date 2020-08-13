Шесть причин, которые вызывают сухость влагалища при половом акте

Недостаточное или отсутствие прелюдий

Прелюдии - самый важный шаг перед половым актом. Так что, если женщина недостаточно намокла снизу, это может быть связано с недостаточным предварительным разогревом и возбуждением тела.

«Если мужчины не понимает важность прелюдии, вот для него метафора, которую все поймут», - говорит TikTok блогер под именем Sexsovetnik.

«Когда он будет к тебе лезть, спроси его посреди процесса, милый, а в -30 зимой сколько мне нужно прогревать машину, чтобы на ней можно было уехать? Скорее всего он ответит минут 10 или 15 минимум»,

- после чего, секс-блогер советует окинуть парня взглядом, как бы давая понять, что женское тело и машина схожи в моментах разогрева.

Кормление грудью

Во время беременности и кормления грудью организм претерпевает серьезные гормональные изменения. Гормон пролактин стимулирует грудное вскармливание, поэтому у кормящих женщин высокий уровень этого гормона. Пролактин подавляет эстроген, что является основной причиной того, что половые органы женщины не могут производить достаточное количество влаги во время полового акта.

Курение

Влагалищная влажность возникает из-за повышенного кровоснабжения этой области. Курение может вызвать снижение кровотока. Меньший приток крови к области может легко спровоцировать недостаточное намокание влагалища.

Стресс

Нервные, тревожные и беспокойные состояния не позволяют расслабиться и достаточно возбудиться. В таких состояниях многие женщины чувствуют, что время для секса самое неподходящее. Например, чтобы успокоиться и настроить свое тело, можно попробовать выполнить упражнение или медитацию, чтобы почувствовать себя спокойнее, и тогда уже смотреть, стоит ли продолжать только уже другие «упражнения» в спальне.

Стресс. ФОТО: Shutterstock

Некоторые лекарства

Нравится вам это или нет, но некоторые лекарства от аллергии и гриппа могут сбивать организм с толку и вызывать сухость влагалища. Если вам нужно регулярно принимать лекарство, поговорите со своим врачом, чтобы найти подходящее решение.

Недовольство своим сексуальным партнером

Секс зависит не только от функциональности клитора, но и от вашей эмоциональной связи с партнером. Если отношения идут под откос или партнер не может удовлетворить ее в постели, естественно, женщина не сможет возбудиться. Попробуйте снова разжечь отношения, и все наладится.