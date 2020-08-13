Названы продукты, которые могут вызывать потерю волос

Волосы могут выпадать по разным причинам, в частности, это может быть спровоцировано неправильным питанием. Врач Шарон Вонг рассказала Daily Express, какие продукты могут стимулировать выпадение волос.
По ее словам, простые углеводы могут запускать в организме процесс выработки гормонов андрогенов, которые влияют на истончение волос и облысение. К таким продуктам относятся макароны, белый хлеб, тесто для пиццы, выпечка.
Сложные углеводы, наоборот, стимулируют рост волос благодаря большому количеству клетчатки. Например, злаки, орехи, бобы, яблоки могут составить основу углеводного рациона.
«Волокно волоса в основном состоит из белка, называемого кератином», – отметила Вонг. Она добавила, что строительными блоками белка являются аминокислоты, и недоедание белка может привести к общей ломкости волос и их выпадению. В связи с этим она посоветовала есть мясо, сою, молочные продукты, пишет profile.ru.