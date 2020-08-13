Названы продукты, которые могут вызывать потерю волос

По ее словам, простые углеводы могут запускать в организме процесс выработки гормонов андрогенов, которые влияют на истончение волос и облысение. К таким продуктам относятся макароны, белый хлеб, тесто для пиццы, выпечка.

«Волокно волоса в основном состоит из белка, называемого кератином», – отметила Вонг. Она добавила, что строительными блоками белка являются аминокислоты, и недоедание белка может привести к общей ломкости волос и их выпадению. В связи с этим она посоветовала есть мясо, сою, молочные продукты, пишет profile.ru.