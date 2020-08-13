Сын Алсу – аутист? Певица сорвалась из-за вопросов о болезни мальчика

Последний пост в Instagram она адресно посвятила тем, кто несет на страницы в соцсетях негатив, оскорбляя и унижая людей, которых даже не знают. «Злиться – это все равно что принять яд и ждать, что умрет другой. Подумайте об этом! Все, что мы посылаем в жизнь других людей, возвращается в нашу собственную. Согласны?» – написала Алсу.

Поклонники горячо поддержали любимицу, посоветовали не пропускать через себя то, что пишут в комментариях, и пожелали душевной гармонии. Скорее всего именно семейные проблемы стали причиной такого публичного выступления певицы. В предыдущей публикации Алсу поздравила с 4-летием своего сына Рафаэля и опубликовала совместное фото с малышом, сделанное с его спины. И вызвала этим на свою голову очередную волну обсуждения заболевания мальчика.

«Уже все поняли что ребёнок «особенный», – демонстрирует крайнюю «осведомленность» в семейной жизни Алсу один из фолловеров. – Конечно, их семья сделает всё, чтобы максимально улучшить здоровье малыша, но тот факт, что они скрывают лицо ребёнка уже 4 года, конечно, наводит на разные мысли. Многие не показывают до года из суеверия, но отговорки типа «подрастёт – сам решит, нужна ли ему публичность» звучат нелепо. Всякое бывает, понятно, но создаётся впечатление, что этого ребёнка стыдятся. Типа в жизни всё идеально, идеальная свадьба, идеальная пара (в своё время), идеальная семья, идеальные дочери (девочки трудолюбивые и чувствуется, что интеллектуально развиты). А дальше как будто непринятие… так кажется».

При всей бестактности участников дискуссии, которые, кстати, в финале прокляли друг друга и стали просить Алсу заблокировать оппонентов, подозрения возникли не на пустом месте. Дело в том, что Алсу очень сильно ограждает сына от внимания СМИ. Факты его присутствия в жизни певицы, подтвержденные фото в Instagram, можно пересчитать по пальцам. Вот он на семейном фото с закрытым лицом, вот скромный тортик в честь его двухлетия. А учитывая, что пышные детские дни рождения – это настоящий тренд в тусовке, подобная аскетичность выглядит действительно странно.

При этом старшие дочки постоянно присутствуют в ленте звезды, да и третью беременность Алсу не скрывала, а прямо накануне родов сделала великолепную фотосессию. Дальнейший информационный вакуум и стал подогревать сплетни. Певица сообщила, что родила в Америке мальчика, которого назвали Рафаэлем. Злые языки говорят о том, что сын Алсу так и остался в Америке под присмотром специалистов, а его снимки не просачиваются в СМИ, потому что в США певицу никто не знает, да и отношение к «особенным» детям там более спокойное, чем в России.