Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой

После публикации у поклонников пропали все вопросы. В одном из московских баров Бондарчук провела девичник.

Наша невеста,

— подписала видео Оболенцева.

Напомним, 51-летняя Светлана Бондарчук и 44-летний директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co встречаются уже три года и не скрывают свой роман. Будущий муж часто появлялся в соцсетях звезды. Кроме того, Светлана дружит с дочкой Сергея от прошлых отношений.