Как правильно варить пельмени, и почему нужно добавлять в процессе стакан холодной воды

Опытные хозяева хорошо знают о том, как важно в определенный момент подлить в кастрюлю кружку холодной воды. Наверное, всем уже стало интересно зачем?

Некоторым будет сложно в это поверить, однако приготовление пельменей – целая наука. Конечно, можно просто закинуть пельмешки в воду и сварить кое-как. Как известно, горячее – не холодное. А это означает, что отравиться сваренными пельменями получится вряд ли. Другое дело, что вкусовые качества такого продукта будут желать лучшего. Поэтому к вопросу необходимо подойти со всей ответственностью. Разберемся с процессом варки раз и навсегда в нескольких вопросах и ответах.

Сколько нужно брать воды?

Оптимальное соотношение жидкость-продукт составляет 500 грамм пельменей на 1.5 литра воды. Можно немного изменить данную пропорцию в большую или меньшую сторону. Если хочется получить насыщенный бульон, воды можно взять поменьше. Главное помните – пельмени должны свободно плавать во время варки.

Что можно (нужно) добавлять в воду?

Добавлять в воду можно различные специи. В обязательном порядке добавляется соль. На 1 литр воды засыпается 1 чайная ложка поваренной соли во время кипения. Также вкус и аромат продукта позволят улучшить лавровые листы (1-2 листика на 1 литр), черный перец (3-4 горошины на 1 литр), лук (нарезанный и размельченный). Можно экспериментировать и с другими специями на свой вкус. Также можно добавить 1-2 столовые ложки растительного масла, чтобы пельмени точно не слиплись.

Как происходит процесс варки?

Кастрюля наполняется водой, которая доводится до состояния кипения на сильном огне. После этого в емкость добавляется соль, специи и масло. Сразу после этого аккуратно выкладываем все пельмени в воду. Лучше всего класть по одному или по несколько штучек, чтобы они не слипались.

Когда это будет сделано, вода доводится до кипения еще раз уже вместе с пельменями. Содержимое кастрюли необходимо периодически помешивать ложкой. Как только пельмени всплывут на поверхность, следует убавить огонь плиты до 50% и варить продукт еще 4-7 минуты, все также периодически помешивая.

Зачем некоторые рекомендуют добавлять стакан воды и когда это нужно сделать?

Если хочется сделать тесто пельменей более мягким и душистым, необходимо прибегнуть к еще одной хитрости. А именно – влить стакан холодной воды в кастрюлю, как только пельмени всплывут. В этом случае варить придется на несколько минут дольше, однако пельмени на выходе получатся на порядок более вкусными и сочными.