«До мурашек»: сын рэпера Децла представил свой первый трек

Мальчик с детства старался впитывать различные качества своего отца и подражать ему. По всей видимости, Тони определился с жизненным кредо и решил пойти по стопам рэпера.

Грязные мысли поганых людей меняют до корки весь смысл идей…

— читает Тони Киселев.

Премьерная работа наследника Децла опубликована в паблике, посвященном памяти музыканта. Многочисленные подписчики живо отреагировали на представленную композицию. Большинство юзеров пожелали парню успехов и дальнейшего развития профессиональных навыков.

«Тони, так держать! У тебя здорово получается!»

«Очень приятно видеть и слышать сына Кирилла! Интересно, кто ему пишет „текста“? Со смыслом…»

«Красава — малой! Удачи тебе в дальнейшем развитии техники, дальше больше»

«Тони пойдет по стопам папы. Иначе быть не могло. Ждем первого концерта»

«До мурашек… Мне очень понравилось!» — пишут пользователи.