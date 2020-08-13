Актриса Александра Захарова спилась и состоит на учете в наркоклинике

Дочь скончавшегося в прошлом году главы популярного российского театра «Ленком» попала в зависимость от алкоголя, пишет Topnews.
Более того, народная артистка России состоит на учете в наркологической клинике.
Об этом СМИ сообщил главный врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин. По словам доктора, в клинике ведется учет всех звездных пациентов. «Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит», - цитирует Вашкина "Экспресс-газета".
В свою очередь актриса Людмила Поргина, супруга покойного актера Николая Караченцова, полагает, что дело в том, что кроме денег у нее ничего нет. А личная жизнь Захаровой так и осталась неустроенной, сообщает коллега, называя Александру «несчастной бабой».
Кроме того, в театральной тусовке ходят слухи, что проблемы с алкоголем повлияли на разрыв с актером Владимиром Стекловым, в браке с которым Захарова состояла девять лет.