Какие знаки Зодиака самые сексуально активные

Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются самыми сексуально активными.

Скорпион

Первое место досталось Скорпиону, который несмотря на свою вспыльчивость, агрессивность и много других недостатков, считается самым сексуально активным знаком. Страстным и горячим представителям этого знака зодиака просто нет равных. Они всегда найдут способ, как уговорить на страстную ночь того, кто им понравился.

Стрелец

Второе место досталось Стрельцам, которые любят не просто заполучить того, кто им понравился, а и оставить о себе след. Они лучшие любовники, которые не только сами хотят получить удовольствие, но и стараются для своего партнера. А еще Стрельцы любят экспериментировать – имейте это ввиду.

Рак