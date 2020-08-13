Это ДТП – постановочное: готовитcя сенсационное заявление о невиновности Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны, тем временем, получает сотни SMS от людей, убежденных, что это театр одного актера. Кто прав - решит суд.
Друг Ефремова – актер Никита Джигурда — утверждает, что готов доказать невиновность Михаила Олеговича.
Вот что говорит Джигурда: «Если вы будете выпивать, а вам подбросят наркотики и сильнодействующее снотворное, то как вы сядете за руль? Есть информация, что у Михаила Ефремова найдено в крови снотворное.
У Ефремова же не было ни одного штрафа за вождение в пьяном виде — только за неправильную парковку. На записи видеокамеры три минуты пропадают. За это время вместо Миши за руль сел подготовленный человек.
Возле суда я задавал вопрос: «Где камеры наблюдения?» Налогоплательщики платят за них деньги. На площади перед МИДом установлено сорок камер. 17 из них конкретно находятся на участке, где произошло ДТП.
И если бы на камерах наблюдения было видео, как Ефремов выходит из-за руля, это все бы уже давно распространилось. Но ни одного такого видео не существует.
И на месте, где Миша выезжает на Садовое кольцо, руль держит рука в перчатке. А Михаил же в тот день был в пиджаке.
Больше месяца назад одна женщина прислала мне видео, где из водительского места появляется нога в узких джинсах. А Миша же в тот день был в синих широких джинсах и в обуви без каблука. Поэтому это ДТП – постановочное».
«Я защищаю Мишу, потому что знаю, что это подстава, — продолжает Джигурда. — Его сейчас убивают морально. Позавчера у него случился приступ, приезжала скорая помощь. А кто-то еще не верит во все происходящее. Михаил проходит по три-четыре заседания в неделю. Да разве это возможно выдержать? Но Миша выстоит и позор будет всем тем, кто участвует в этой травле. Когда это случилось, и все бросились врассыпную, я, не имея на тот момент доказательств, сказал: «Это трагедия. Не надо плясать на костях. Я как любил Мишу, так и буду продолжать это делать».