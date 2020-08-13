Это ДТП – постановочное: готовитcя сенсационное заявление о невиновности Ефремова

Teleprogramma.pro также позвонила адвокату Александру Добровинскому, который представляет интересы пострадавшей стороны. Мы спросили, не считает ли он Михаила Ефремова симулянтом?

«Я не могу судить. Я верю человеку ровно до того момента, пока он меня не обманул. Инсульт, про который говорят, проверяется очень легко – нужно сделать МРТ и КТ. И все сразу становится на свои места, — говорит Александр Добровинский. — С другой стороны, я получаю сотни SMS от людей, сочувствующих семье Захаровых, которые говорят, что это театр одного актера. Но люди обычно говорят то, что хотят. Давайте все же дождемся, что скажут врачи».

А вот Никита Джигурда придерживается противоположной точки зрения и утверждает, что в момент аварии Михаила Олеговича в машине не было. А значит, он не виновен. И как раз из-за травли, которую сейчас переживает актер, его здоровье и резко пошатнулось.