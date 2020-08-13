Чт, 13.08.2020
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Составлен рейтинг продуктов, защищающих от COVID-19

Черника. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Исполнительный директор российского национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева рассказала, как защититься от коронавируса при помощи определенных продуктов.

Она заявила, что для укрепления иммунитета необходимо в первую очередь включить в рацион селен, предотвращающий повреждение клеток. В большом количестве данный химический элемент содержится в грибах. Поэтому они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. А селен также помогает выработать  минералы, вырабатывающие эритроциты.

Эксперт назвала богатым полезными микроэлементами и овощ брокколи. Но надо помнить, что при долгой термической обработке, полезность капусты значительно снижается, сообщила эксперт "КП".

Медведева также посоветовала употреблять больше оливкового масла прямого отжима, пить натуральный гранатовый сок и есть больше ягод, таких как черника и голубика.

Эти продукты  активизируют иммунные клетки. Она уточнила, что особенную пользу эти ягоды приносят зимой и осенью. Медведева посоветовала соотечественникам размораживать их и добавлять в каши или йогурты в холодное время года.
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