Составлен рейтинг продуктов, защищающих от COVID-19

Она заявила, что для укрепления иммунитета необходимо в первую очередь включить в рацион селен, предотвращающий повреждение клеток. В большом количестве данный химический элемент содержится в грибах. Поэтому они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. А селен также помогает выработать минералы, вырабатывающие эритроциты.

Эксперт назвала богатым полезными микроэлементами и овощ брокколи. Но надо помнить, что при долгой термической обработке, полезность капусты значительно снижается, сообщила эксперт "КП".

Медведева также посоветовала употреблять больше оливкового масла прямого отжима, пить натуральный гранатовый сок и есть больше ягод, таких как черника и голубика.