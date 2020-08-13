Эстонская красотка прикрыла самое интимное место полупрозрачной салфеткой и согласилась называться проституткой

Маделин опубликовала домашнее фото, на котором она позирует перед зеркалом в невероятно крошечном бикини. Оно напоминает трусики и лифчик, выдаваемые женщинам, которые приходят в клинику красоты на различные уходовые процедуры по телу.

Далее идет, как говорится, непереводимый английский фольклор. «И если кто-то захочет назвать меня шлюхой, пусть напишет слово «анемия» перед этим», - подписала Кург свое фото.

Aнемия или малокровие - довольно распространенное в мире заболевание, при котором у человека наблюдается пониженный уровень эритроцитов или гемоглобина в крови. Наиболее частым симптом является утомляемость, частые головокружения, затрудненное дыхание, проблемы с сердцем, а также постоянно холодные руки и ноги. Анемия вызвана недостатком железа в организме.