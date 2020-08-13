Эстонская красотка прикрыла самое интимное место полупрозрачной салфеткой и согласилась называться проституткой

Эстонский блогер и дочь известного криминального авторитета Маделин Кург написала в Instagram, что акцептирует, если кто-то назовет ее плохим словом, пишет Elu24.
Маделин опубликовала домашнее фото, на котором она позирует перед зеркалом в невероятно крошечном бикини. Оно напоминает трусики и лифчик, выдаваемые женщинам, которые приходят в клинику красоты на различные уходовые процедуры по телу.
Далее идет, как говорится, непереводимый английский фольклор. «И если кто-то захочет назвать меня шлюхой, пусть напишет слово «анемия» перед этим», - подписала Кург свое фото.
Aнемия или малокровие - довольно распространенное в мире заболевание, при котором у человека наблюдается пониженный уровень эритроцитов или гемоглобина в крови. Наиболее частым симптом является утомляемость, частые головокружения, затрудненное дыхание, проблемы с сердцем, а также постоянно холодные руки и ноги. Анемия вызвана недостатком железа в организме.
Но как связаны анемия и разрешение называть себя проституткой, портал Limon не понимает. Знаете ответ? Подскажите нам: info@limon.ee