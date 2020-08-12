Никита Ефремов вспомнил о пережитых в детстве домогательствах взрослого мужчины

По словам артиста, в России не принято обращаться за помощью, так как считается, что любые переживания человек должен вытерпеть самостоятельно. По этой причине, когда Ефремов столкнулся с харассментом, он тоже никому не стал говорить об этой истории.

«Я спал ночью, а ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это было каким-то шоком»,

— поделился актер.

Он пояснил, что после случившегося сразу переселился к матери, так как это происходило на съемках детского фильма. Ефремов признался, что, столкнувшись с домогательствами, почувствовал страх, что с его стороны говорить об этом будет «не по-пацански».

«Мне кажется, что любой страх растворяется на свету»,

— заявил артист.