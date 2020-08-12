Театральные страсти: Кирилл Сафонов отказывается играть с Чулпан Хаматовой

К слову, раньше Кирилл Сафонов играл с ней, только потом Чулпан заменили Кристиной Орбакайте.

Кристина Орбакайте ФОТО: Instagram

Но сейчас, по данным «Стоп Кадра», Кристина не может прилететь в Россию, так как находится вместе с супругом в США. Поэтому главную роль снова решили отдать Чулпан, и та согласилась. Кирилл отреагировал на все новости, которые касаются его отказа от работы и попросил не читать подобные слухи.

Кирилл Сафонов ФОТО: Instagram

Как доказательство того, что в театре все нормально, Сафронов опубликовал уже готовую афишу спектакля, где он и снялся с Хаматовой. Сначала Кириллу позвонили журналисты с просьбой прокомментировать ситуацию Но тогда Сафонов только сказал, что он не комментирует бред и положил трубку.

Актер заметил, что кто-то просто решил использовать его имя для того, чтобы поднять шумиху. “Найду кто начал, уши накручу”, — на этом все комментарии Кирилла закончились. Сама же Чулпан решила не говорить ничего по поводу этих слухов. Или, возможно, актриса даже и не заметила конфликт?