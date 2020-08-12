Надя Дорофеева полностью оголилась на газоне: откровенные фото

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева не стесняется публиковать откровенные фото в своем Instagram. Артистка разместила пикантные снимки, на которых она лежит на газоне возле своего дома. На Наде совсем нет одежды, кроме джинсовых шорт, лежащих у нее на ягодицах, пишет Сегодня.