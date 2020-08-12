Ср, 12.08.2020
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Надя Дорофеева полностью оголилась на газоне: откровенные фото

Надя Дорофеева

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева не стесняется публиковать откровенные фото в своем Instagram. Артистка разместила пикантные снимки, на которых она лежит на газоне возле своего дома. На Наде совсем нет одежды, кроме джинсовых шорт, лежащих у нее на ягодицах, пишет Сегодня.

Это я так сильно люблю лето,

– подписала Дорофеева первое фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Второй снимок Надя прокомментировала с иронией: "Ой, а чего такая бледная, тебе бы подзагореть".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Снимки Дорофеевой прокомментировали ее поклонники и коллеги.

"Вова: Надь, хотя бы шорты накинь", – с юмором написал MONATIK.

"Ты чистый секс", "Эффектно", "Обожаю подобные летние фото", – написали поклонники Нади.

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