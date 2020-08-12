Мартин Репинский и его любимая Катюшечка продают свое любовное гнездышко - уютный дом в Ида-Вирумаа

В связи с переездом, продаём своё жильё в сердце Ида-Вирумаа, Йыхви. Современный и удобный дом имеет очень низкие расходы. Зимой стоимость отопления не превышают 90 евро в месяц, дом очень тёплый. На 138 м2 расположено всё необходимое как для взрослых, так и для детей. Вся мебель и техника входят в стоимость. Вам не придётся дополнительно инвестировать и заниматься ремонтом. Въезжайте и наслаждаться прекрасной атмосферой!