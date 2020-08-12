Ср, 12.08.2020
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Мартин Репинский и его любимая Катюшечка продают свое любовное гнездышко - уютный дом в Ида-Вирумаа

Мартин Репинский и Екатерина Васильева

ФОТО: Facebook

Вчера вечером на странице в Facebook возлюбленной Мартина Репинского Екатерины Васильевой появился пост с объявлением о продаже их дома в Ида-Вирума.

В связи с переездом, продаём своё жильё в сердце Ида-Вирумаа, Йыхви. Современный и удобный дом имеет очень низкие расходы. Зимой стоимость отопления не превышают 90 евро в месяц, дом очень тёплый. На 138 м2 расположено всё необходимое как для взрослых, так и для детей. Вся мебель и техника входят в стоимость. Вам не придётся дополнительно инвестировать и заниматься ремонтом. Въезжайте и наслаждаться прекрасной атмосферой!

- написала Екатерина и добавила объявление о продаже.

Скорее смотрите фото и может быть именно вы станете новым владельцем этого уютного дома!

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