Ляйсан Утяшева устроила соблазнительную фотосессию в скалах в фантастическом купальнике

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram кадры с фотосессии в скалах. На снимках светская львица позирует в фантастическом черном купальнике, которой подчеркивает достоинства ее фигуры. Удачная поза в то же время делает знаменитость просто неотразимой, пишет Пятый канал.