Коронавирус и рак: солист группы «Ласковый май» в очень тяжелом состоянии

Продюсер Андрей Разин поделился новостями о состоянии солиста первого состава легендарной группы «Ласковый май» Александра Прико. Артист находится в одной из клиник Санкт-Петербурга, передают Dni.ru.
Александр Прико и Юрий Шатунов, по словам Андрея Разина, были одноклассниками. Затем оба стали участниками группы «Ласковый май». Команда имела оглушительный успех.
Недавно стало известно, что у Александра Прико коронавирус. К счастью, артисту удалось справиться с болезнью, но на него обрушилось новое несчастье. По словам Разина, на почве коронавируса у Прико развивается рак легкого. Поэтому артиста готовят к госпитализации в одну из онкологических клиник.
«Я всегда был противником курения и запрещал ребятам курить. Но Саша Прико и Юра Шатунов — единственные два солиста, которые курили и не слушали меня. Юра Шатунов — с шести лет, Саша — с девяти. Но я ничего сделать не смог. И вот, теперь наступают такие тяжелые последствия», — с горечью отметил Андрей Разин.
Тем не менее, продюсер не теряет надежды на спасение Александра Прико. «Мы с Леной — супругой Саши — делаем все возможное для того, чтобы его спасти. Очень благодарен петербургским врачам, которые помогают Саше», — признался лидер группы «Ласковый май».
Ранее Андрей Разин обсуждал в Сети новости об онкологии у певицы Ирины Салтыковой. Отметим, что еще несколько лет назад в откровенном интервью Лере Кудрявцевой артистка призналась, что когда-то сражалась с раком. К счастью, ей вовремя поставили диагноз, сделали операцию, и теперь здоровью Ирины ничто не угрожает.
Тем не менее, некоторые СМИ растиражировали известие, будто у артистки серьезные проблемы. Вот Андрей Разин и встал на защиту певицы. Он обратился к людям, распространяющим слухи. Продюсер уверен, нечестные журналисты таким образом пытают пропиариться и собрать просмотры. АндрейРазин пожелал Ирине Салтыковой терпения, а самое главное здоровья.
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Состояние здоровья солиста первого состава группы «Ласковый май», одноклассника Юры Шатунова, Саши Прико - тяжелое. Я благодарен врачам больницы святого Георгия Победоносца, которые вылечили его от коронавируса. Но на почве коронавируса у него развивается рак лёгкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака. Я всегда был противником курения и запрещал ребятам курить. Но Саша Прико и Юра Шатунов - единственные два солиста, которые курили и не слушали меня. Юра Шатунов - с шести лет, Саша - с девяти. Но я ничего сделать не смог. И вот, теперь наступают такие тяжелые последствия. Лично я никогда не курил, поэтому здоровье у меня хорошее, никогда ничем не болел. А у Саши на почве Ковида развивается рак лёгкого, потому что лёгкие - очень слабенькие. Те, кто курит, очень подвержены таким серьезным заболеваниям. Надеемся, что мы справимся с этой болезнью. Мы с Леной - супругой Саши - делаем всё возможное для того, чтобы его спасти. Очень благодарен петербургским врачам, которые помогают Саше.🙏