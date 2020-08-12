Коронавирус и рак: солист группы «Ласковый май» в очень тяжелом состоянии

Александр Прико и Юрий Шатунов, по словам Андрея Разина, были одноклассниками. Затем оба стали участниками группы «Ласковый май». Команда имела оглушительный успех.

Недавно стало известно, что у Александра Прико коронавирус. К счастью, артисту удалось справиться с болезнью, но на него обрушилось новое несчастье. По словам Разина, на почве коронавируса у Прико развивается рак легкого. Поэтому артиста готовят к госпитализации в одну из онкологических клиник.

«Я всегда был противником курения и запрещал ребятам курить. Но Саша Прико и Юра Шатунов — единственные два солиста, которые курили и не слушали меня. Юра Шатунов — с шести лет, Саша — с девяти. Но я ничего сделать не смог. И вот, теперь наступают такие тяжелые последствия», — с горечью отметил Андрей Разин.

Тем не менее, продюсер не теряет надежды на спасение Александра Прико. «Мы с Леной — супругой Саши — делаем все возможное для того, чтобы его спасти. Очень благодарен петербургским врачам, которые помогают Саше», — признался лидер группы «Ласковый май».

Ранее Андрей Разин обсуждал в Сети новости об онкологии у певицы Ирины Салтыковой. Отметим, что еще несколько лет назад в откровенном интервью Лере Кудрявцевой артистка призналась, что когда-то сражалась с раком. К счастью, ей вовремя поставили диагноз, сделали операцию, и теперь здоровью Ирины ничто не угрожает.