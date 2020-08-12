40-летняя Наталья Бочкарева показала откровенные фото в купальнике

Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», опубликовала кадры откровенной фотосессии. Актриса снялась в черном слитном купальнике с глубоким вырезом и узкими плавками, открывающими ягодицы, пишет Экспресс газета.
Август, ты максимально прекрасен! Не уходи!
— написала 40-летняя Наталья под пикантными фотографиями.
Показав выдающиеся формы, артистка порассуждала на тему сексуальности. Она призвала «любить свое тело», относиться к нему бережно, ухаживать и заботиться о нем.
Фигура Натальи Бочкаревой впечатлила подписчиков — особенно мужскую часть аудитории. «Очень красивая и сексуальная женщина», «Вау, побольше бы таких фото», «Бомба», «Ракета», — одобряют фотосессию мужчины.