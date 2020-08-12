Эд Ширан впервые станет отцом

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в окружении пары. До рождения малыша осталось всего несколько недель — супруги тщательно скрывали новость во время пандемии.

Эд и Черри на седьмом небе от счастья. Они очень взволнованы, но ведут себя сдержанно. Локдаун сыграл им на руку в том смысле, что они оставались незамеченными. Но волнительный момент приближается, поэтому они начали делиться радостными новостями с друзьями и семьей. Сейчас они завершают все приготовления в своем доме. Ребенок должен появиться на свет в этом месяце,

— поделился инсайдер.

Он добавил, что родные супругов очень за них рады и с нетерпением ждут появления на свет малыша.

Это счастливое время для их семей,

— отметил инсайдер.

К слову, в конце прошлого года Эд Ширан объявил о перерыве в музыкальной карьере, так что теперь он сможет всецело посвящать себя своей семье.