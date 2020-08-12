Эд Ширан впервые станет отцом

29-летний известный британский певец, многократный обладатель премии "Грэмми" Эд Ширан и его 27-летняя супруга Черри Сиборн впервые станут родителями, пишет Сплетник.
Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в окружении пары. До рождения малыша осталось всего несколько недель — супруги тщательно скрывали новость во время пандемии.
Эд и Черри на седьмом небе от счастья. Они очень взволнованы, но ведут себя сдержанно. Локдаун сыграл им на руку в том смысле, что они оставались незамеченными. Но волнительный момент приближается, поэтому они начали делиться радостными новостями с друзьями и семьей. Сейчас они завершают все приготовления в своем доме. Ребенок должен появиться на свет в этом месяце,
— поделился инсайдер.
Он добавил, что родные супругов очень за них рады и с нетерпением ждут появления на свет малыша.
Это счастливое время для их семей,
— отметил инсайдер.
К слову, в конце прошлого года Эд Ширан объявил о перерыве в музыкальной карьере, так что теперь он сможет всецело посвящать себя своей семье.
Эд Ширан и Черри Сиборн были знакомы еще с детства — они вместе учились в школе во Фрэмлингхэме. О своей помолвке они объявили в январе 2018 года, спустя пять лет после начала отношений, а свадьбу сыграли зимой 2019 года. Церемония бракосочетания была тайной и прошла в частном порядке, на ней присутствовало только 40 родных и близких пары.