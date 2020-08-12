Ср, 12.08.2020
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Как во время чумы: в Италии вновь открыли «винные окна» для любителей выпить

Винное окно во Флоренции. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

В Италии возродили давнюю практику продажи вина через специальные "винные окна" (buchette del vino, как их называют по-итальянски. – Ред.). В XVII веке виноделы использовали их, чтобы продавать свою продукцию во время чумы, пишет Сегодня.

Сейчас местные предприниматели пытаются таким образом бороться с пандемией COVID-19. Об этом сообщает развлекательный портал Bored Panda.

Историю этого феномена описал флорентийский ученый и академик Франческо Рондинелли. Во время вспышки бубонной чумы производители вина понимали всю опасность заражения, поэтому продавали напиток через маленькие окна. Оплату они не принимали прямо в руки. Клиенты клали монетки на специальный поднос, после чего продавец дезинфицировал их уксусом и только потом забирал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теперь метод "винных окон" снова стал актуальным, поскольку помогает соблюдать социальную дистанцию и минимизирует контакты. С помощью "винных окон" продают не только вино, но мороженое, коктейли и кофе.

По данным Buchette del Vino, некоммерческой культурной организации, в Тоскане таких окошек около 150, а во Флоренции – более 100.

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