На парковке ТЦ Ülemiste блогер перехватил 30-летнего индийца, который должен был встретиться с 14-летней девочкой

На видео, которое опубликовано на Youtube-канале Bullet Catch, показана переписка мужчины из Индии и, как утверждается, 14-летней девочки. Между собой они общаются на английском языке и мужчина делает Изабелле непристойные предложения.

Он предлагает отвести девочку к себе домой и заняться сексом. Когда же она напоминает, что ей всего 14 лет, мужчина говорит, что такой возраст его не смущает.

Индиец утверждает, что работает в здании Technopolis Ülemiste, а живет в центре города рядом с магазином Stockmann. Сначала он предложил встретиться около магазина Maxima на Тарту маантеэ, чтобы было удобно сразу пойти к нему.

Девочка сомневается и признается, что в реальной жизни общаться на английском языке ей довольно сложно, на что мужчина ответил, что "для романтики слова не нужны".

В конце концов они договариваются встретиться около игровой площадки у торгового центра Ülemiste. Изабелла пообещала прийти со своей 13-летней подругой. Мужчина на это ответил, что "не знает, как справиться с двумя девушками одновременно", но обещает сделать все, что в его силах.

Вместо девочек на встречу приходит взрослый мужчина

Когда блогер назвал индийца по имени, тот утверждает, что не должен встретиться с Изабеллой. Но спустя какое-то время все-таки признает, что действительно переписывался с ней и пришел просто встретиться и узнать, какая она на самом деле.

Такое общение - это нормально,

- говорит он о сексуальном содержании переписок.

Мужчина перекладывает вину на девушку, которая указала в своем профиле, что ей уже 18 лет.

Видимо она хотела попробовать что-то новое. Зачем она указала неверный возраст?

- оправдывается индиец, который сказал, что ему 30 лет.

По его словам, он никогда не принуждал кого-то к чему-либо и возникло обоюдное желание встретиться.

Я мог сразу пригласить ее к себе, но выбрал это место,

- объясняет мужчина.