На парковке ТЦ Ülemiste блогер перехватил 30-летнего индийца, который должен был встретиться с 14-летней девочкой

Проживающий в Таллинне 30-летний индиец познакомился на одном из сайтов знакомств с 14-летней Изабеллой, договорился с ней о встрече и планировал отвести ее к себе домой. Однако, когда он прибыл на место встречи, его ждал взрослый мужчина, который снимал встречу на камеру, пишет Elu24.
На видео, которое опубликовано на Youtube-канале Bullet Catch, показана переписка мужчины из Индии и, как утверждается, 14-летней девочки. Между собой они общаются на английском языке и мужчина делает Изабелле непристойные предложения.
Он предлагает отвести девочку к себе домой и заняться сексом. Когда же она напоминает, что ей всего 14 лет, мужчина говорит, что такой возраст его не смущает.
Индиец утверждает, что работает в здании Technopolis Ülemiste, а живет в центре города рядом с магазином Stockmann. Сначала он предложил встретиться около магазина Maxima на Тарту маантеэ, чтобы было удобно сразу пойти к нему.
Девочка сомневается и признается, что в реальной жизни общаться на английском языке ей довольно сложно, на что мужчина ответил, что "для романтики слова не нужны".
В конце концов они договариваются встретиться около игровой площадки у торгового центра Ülemiste. Изабелла пообещала прийти со своей 13-летней подругой. Мужчина на это ответил, что "не знает, как справиться с двумя девушками одновременно", но обещает сделать все, что в его силах.
Вместо девочек на встречу приходит взрослый мужчина
Когда блогер назвал индийца по имени, тот утверждает, что не должен встретиться с Изабеллой. Но спустя какое-то время все-таки признает, что действительно переписывался с ней и пришел просто встретиться и узнать, какая она на самом деле.
Такое общение - это нормально,
- говорит он о сексуальном содержании переписок.
Мужчина перекладывает вину на девушку, которая указала в своем профиле, что ей уже 18 лет.
Видимо она хотела попробовать что-то новое. Зачем она указала неверный возраст?
- оправдывается индиец, который сказал, что ему 30 лет.
По его словам, он никогда не принуждал кого-то к чему-либо и возникло обоюдное желание встретиться.
Я мог сразу пригласить ее к себе, но выбрал это место,
- объясняет мужчина.
По словам блогера под псевдонимом Bullet Catch, цель этих видео состоит в том, чтобы поднять уровень ознакомленности людей о том, что может происходить с их детьми в Интернете и таким образом защитить их.