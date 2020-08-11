Эстонский культурист унизил людей с избыточным весом: как вы вообще живете на белом свете?

49-летний Кальмус опубликовал пост на своей странице в соцсети о том, что он этим летом больше обычного был на пляжах страны и ситуация далека от нормальной. Мужчина унизил и раскритиковал молодых людей, которые не следят за своим здоровьем и страдают от лишнего веса.

«Молодые люди! Мужчины и женщины. 30-летние и моложе 30, даже дети. Серьезное ожирение наблюдается, это видно и по походке, и по неправильной осанке. Честно, у меня возникает вопроса, дорогие люди, как вы вообще еще живете?» - не устает удивляться Кальмус.

Культурист продолжил: «Стоит 30-летний мужчина, моего роста, вес 130 килограммов или более. Объем талии минимум полтора метра. Огромный зад. Гигантский живот висит. 9 месяц, двойня. Может даже и тройня. Постоянно что-то жует. Рядом такой же мальчик, лет 10. Копия отца. Зачем вы так поступаете с детьми?»

Причины плохого самочувствия отчетливо видны на пляже. «Номер 1: постоянно нужно смачивать горло. Чипсами, пирожками, лимонадами и так далее. Взрослые пьют пивко, сидры, а также постоянно запихивают в себя вкусности», - описывает ситуацию на пляже Кальмус.

За использование допинга культурист получил пожизненную дисквалификацию, но, несмотря на это, он очень переживает за свое здоровье. «Я смог сохранить то, что мне подарили мои родители, когда я пришел на этот свет. Да, жизнь - подарок, который мы все должны высоко ценить», - добавил культурист.