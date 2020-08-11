37-летняя Наталья Рудова ждет первенца

Это первая беременность Натальи. В данный момент Рудова не замужем и о ее личной жизни публике ничего не известно — телеведущая предпочитает скрывать любую информацию о своих отношениях с кем-либо. Знакомые Натальи говорят, что Рудова находится на раннем сроке беременности и уже сейчас предпочитает вести менее тусовочный и шумный образ жизни, а также она ощутимо поменяла стиль — откровенные наряды актриса сменила на просторные блузы.