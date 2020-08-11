Вт, 11.08.2020
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37-летняя Наталья Рудова ждет первенца

Наталья Рудова

ФОТО: Instagram

Модель и ведущая Наталья Рудова готовится стать матерью. В распоряжении Super появились кадры, снятые на одной из летних веранд в Москве, где у девушки отчетливо виден округлившийся живот, пишет Супер.

На видео Рудова не одна, а в компании представительного молодого человека.

Это первая беременность Натальи. В данный момент Рудова не замужем и о ее личной жизни публике ничего не известно — телеведущая предпочитает скрывать любую информацию о своих отношениях с кем-либо. Знакомые Натальи говорят, что Рудова находится на раннем сроке беременности и уже сейчас предпочитает вести менее тусовочный и шумный образ жизни, а также она ощутимо поменяла стиль — откровенные наряды актриса сменила на просторные блузы.

Super связался с представителем Рудовой, которая отказалась давать комментарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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