37-летняя Наталья Рудова ждет первенца

Модель и ведущая Наталья Рудова готовится стать матерью. В распоряжении Super появились кадры, снятые на одной из летних веранд в Москве, где у девушки отчетливо виден округлившийся живот, пишет Супер.
На видео Рудова не одна, а в компании представительного молодого человека.
Это первая беременность Натальи. В данный момент Рудова не замужем и о ее личной жизни публике ничего не известно — телеведущая предпочитает скрывать любую информацию о своих отношениях с кем-либо. Знакомые Натальи говорят, что Рудова находится на раннем сроке беременности и уже сейчас предпочитает вести менее тусовочный и шумный образ жизни, а также она ощутимо поменяла стиль — откровенные наряды актриса сменила на просторные блузы.
Super связался с представителем Рудовой, которая отказалась давать комментарии.