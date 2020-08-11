Вт, 11.08.2020
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Лукашенко пригрозили убийством и призвали отдать власть

Александр Лукашенко.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

В Белоруссии третий день продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Бывший советник президента России Андрей Илларионов, ныне проживающий в США, призвал белорусского лидера отдать власть по-хорошему — в противном случае Батьку ожидает судьба бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, передают Dni.ru

Лучший вариант для Лукашенко — дать дорогу во власть другим людям, считает Илларионов. Если он останется на президентском посту, в республике продолжится кровопролитие, заявил бывший советник президента России.

Рано или поздно Лукашенко уйдет, главный вопрос — как, отметил Илларионов. Если белорусский лидер будет цепляться за власть, то повторит судьбу главы Ливии Муаммара Каддафи и румынского диктатора Николае Чаушеску. Оба были убиты в результате восстания. «Продление этого режима означает продление страданий белорусского народа», — сказал Андрей Илларионов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

На выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская — 10%. Она не признала итоги выборов. Во вторник, 11 августа, политик была вынуждена уехать в Литву.

С воскресенья в стране продолжаются акции протеста. Митингующие требуют честного подсчета голосов и ухода Лукашенко. По данным независимых экзитполов, за Тихановскую проголосовали более 60-70% граждан.

Минувшей ночью в Минске и других городах прошли массовые акции протеста. Митингующие вновь пытались строить баррикады, милиция и ОМОН применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Во вторник оппозиция объявила о начале общенациональной забастовки.

Победу Александра Лукашенко признали Китай, Россия, Казахстан и другие страны. В Евросоюзе выборы в Белоруссии назвали несвободными и недемократическими. В сенате США призвали белорусского лидера сложить полномочия.

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